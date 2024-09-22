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Що і як треба їсти, щоб бути щасливим: відповідь експерта з Гарварду

Неділя 22 вересня 2024 19:00
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Що і як треба їсти, щоб бути щасливим: відповідь експерта з Гарварду Як треба харчуватися, щоб почуватися щасливими (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Існує багато дієт для вашого здоров’я, але чи є якийсь особливий спосіб харчування, щоб підвищити або зберегти щастя?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідного експерта з щастя Артура Брукса CNBC.

В чому полягає харчування для щастя

За словами Брукса, який також є інструктором курсу Гарвардського університету про управління щастям, вживання їжі загалом активує ділянки мозку, які відповідають за відчуття задоволення.

"Але щоб стимуляція всієї цієї системи вийшла за рамки простого задоволення і стала джерелом щастя, нам потрібно це відчути", - додав він.

Брукс глибоко занурився в різні дослідження, щоб зібрати елементи того, що він називає "дієтою найвищого щастя". І він виявив, що задоволення від їжі залежить не від того, що ви їсте, а від того, як ви їсте.

Одним із факторів щастя, пов’язаних із їжею, який виділяє Брукс, є важливість трапези з іншими людьми.

Відповідно до досліджень, проведених в Азії, їжа у компанії та незабутні враження під час їжі пов’язані зі збільшенням щастя.

Поради для щасливого харчування

Змінюйте продукти, які ви їсте, особливо споживайте більше білків і здорових жирів, ніж вуглеводів

  • Помірно вживайте алкоголь
  • Вживайте менше оброблених продуктів, таких як рафіновані солодощі та шкідлива їжа
  • Уникайте ожиріння
  • Їжте в один і той самий час і не на ходу.

Читайте також, ці сім "шкідливих" продуктів виявляється зовсім не такі.

Раніше ми писали про продукт №1, від якого треба триматися якомога далі.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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