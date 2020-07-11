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У казино і з особливим режимом контролю: як Янукович відзначив 70-річчя

Сочі, Субота 11 липня 2020 21:57
У казино і з особливим режимом контролю: як Янукович відзначив 70-річчя
Віктор Янукович (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Четвертий президент України Віктор Янукович святкував свій ювілей у Сочі

Президент України Віктор Янукович 9-го липня святкував своє 70-річчя. Свято проводилося в одному із закритих під захід казино. На ювілей Янукович запросив топ-чиновників російської Держдуми. Як проходило святкування дня народження четвертого президента України – читайте нижче.

Як повідомляють джерела видання "ГОРДОН", урочисте дійство відбувалося в казино в Сочі. Серед знаменитих гостей були екс-президент і колишній прем'єр-міністр РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, колишній мер Сочі Анатолій Пахомов і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Змусили робити тест на COVID-19", – додало джерело видання.

Він повідомив, що казино в цей день закрили для відвідувачів.

Нагадаємо, що Віктор Янукович був обраний президентом України у 2010 році. В лютому 2014-го після Революції гідності втік до Росії.

Раніше ми писали, що на підтримку Порошенка під суд вийшло 10 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру Януковичу і двом екс-міністрам оборони.

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