В казино и с особым режимом контроля: как Янукович отметил 70-летие

Виктор Янукович (фото: РБК-Украина)

Четвертый президент Украины Виктор Янукович праздновал свой юбилей в Сочи

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович 9-го июля праздновал свое 70-летие. Торжество проводилось в одном из закрытых под мероприятие казино. На юбилей Янукович пригласил топ-чиновников российской Госдумы. Как проходило празднование дня рождения четвертого президента Украины – читайте ниже.

Как сообщают источники издания "ГОРДОН", торжественное мероприятие происходило в казино в Сочи. Среди знаменитых гостей были экс-президент и бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Заставили сдать тест на COVID-19", – добавил источник издания.

Он сообщил, что казино в этот день закрыли для посетителей.

Напомним, что Виктор Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

Ранее мы писали, что на поддержку Порошенко под суд вышло 10 тысяч человек.

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