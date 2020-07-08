На підтримку Порошенка під суд вийшло 10 тисяч осіб

Фото: протест під судом (eurosolidarity.org)

Учасники мітингу - активісти, волонтери, представники місцевого самоврядування, народні депутати та громадські діячі

10 тисяч людей зібралися під стінами Печерського суду проти політичних репресій на підтримку Петра Порошенка. Учасники мітингу - активісти, волонтери, представники місцевого самоврядування, народні депутати, громадські діячі.

Про це повідомляє сайт "Європейської солідарності".

"Перед нами зараз стоїть велика загроза. Ми прийшли до суду, щоб продемонструвати свої ставлення до політичних репресій. Зеленський йде шляхом Януковича, але українці не дозволять переслідувати опозицію. Ми знаємо, що авторитаризм не зупиниться, якщо його не зупинимо ми", - заявила медик-доброволець, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич.

Учасник російсько-української війни Андрій Усач сказав, що сьогодні тут, тому що не хоче, щоб те, що було почато у 2014-му році - було спаплюжене і знівечено.

"Нам буде соромно дивитися в очі тим побратимам, які сьогодні на фронті, коли вони будуть повертатися додому ми їм не можемо сказати, що Україна зникла. Ми мусимо зберегти Україну. Якщо ми сьогодні програємо цей бій, то такий бій буде в кожного з нас. З нас зроблять ворогів народу і ми будемо змушені або залишати нашу країну, або розчарувавшись кудись діватися", - сказав Усач.

Інший ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський наголосив, що "ганебні суди проти волонтерів і патріотів України" - їх не залякають.

"Але з кожним судом - буде виходити все більше й більше українців, бо кожного дня ми об’єднуємося. Своїми діями вони роблять нас сильніше", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для Петра Порошенка. Засідання почалося об 11:27.

П'ятому президенту закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-посла Канади Роман Ващук заявив, що виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".