ДБР повідомило про підозру Януковичу і двом екс-міністрам оборони

Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)

Віктора Януковича, Дмитра Саламатіна і Павла Лебедєва підозрюють в цілеспрямованому зниженні обороноздатності України

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву. Їх підозрюють у скоєнні державної зради.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Досудове розслідування встановило, що з 2012 по 2014 рік колишні чиновники вчинили держзраду, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, а також надали Росії і її представникам допомогу в підривній діяльності проти України.

Вони здійснили цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України. Воно полягало в тому, що вони розформували окремі військові об'єднання, частини та підрозділи. Також Янукович і колишні міністри оборони змінили місця дислокації військових.

Такі дії здійснювалися, зокрема, на території Автономної Республіки Крим, що надалі призвело до анексії півострова.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Відзначимо, що Дмитро Саламатін очолював Міністерство оборони з лютого до грудня 2012 року, а Павло Лебедєв - з грудня 2012 року до лютого 2014 року.

Нагадаємо, раніше Віктора Януковича викликали на допит в ДБР по справі Володимира Замани.

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Автор: РБК-Україна