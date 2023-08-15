Говорят, что эти породы собак притягивают удачу и любовь в дом

Все знают, что собака - верный друг человека. Говорят, некоторые породы не только бескорыстно любят своего хозяина, но и могут быть символами удачи.

О том, какие породы собак притягивают удачу и любовь - читайте в материале Styler.

Померанский шпиц

Порода, покоряющая своим умом и добродушием. В Германии, на юге Балтийского моря, был край Померания, где и вывели эту породу. Такое название собаки получили в честь этого исторического края, ныне являющегося частью района Мекленбург-Передняя Померания в западной Германии.

По поверьям, эта собака способна уберечь своих хозяев от любых неприятностей. К тому же шпицы приносят в дом радость и финансовое благополучие.

Шпиц (фото: freepik)

Чихуахуа

Как появилась эта порода точно неизвестно. Современных чихуахуа обнаружили в 1850 году в старых развалинах около города Каса Гранде, в мексиканском штате Чивава. С тех пор эта порода стала одной из самых популярных.

Согласно приметам, эти маленькие собачки притягивают удачу и благополучие в дом. Также считается, что чихуахуа помогает своему хозяину реализовывать новые проекты, таким образом добиться успеха в карьере.

Чихуахуа (фото: freepik)

Лабрадор

Впервые собаки этой породы европейцы увидели на канадском острове Ньюфаундленд в начале 19 века. Лабрадоры считаются одними из самых дружественных и преданных пород.

По поверьям, они притягивают положительную энергию в дом и помогают своему хозяину достигать целей.

Лабрадор (фото: freepik)

Мопс

Мопс - древняя китайская порода. Вероятно, предками мопсов были собаки породы "ло дзе", которые были похожи на пекинесов, но имели короткую шерсть. Эти животные раньше жили только в домах состоятельных людей.

Говорят, что мопсы притягивают любовь и положительную энергию в дом. Также считается, что пушистик помогает своему хозяину находить новых друзей и налаживать отношения.

Мопс (фото: freepik)