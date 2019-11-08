Кожен українець може безкоштовно отримати землю: як це зробити

Приватизація землі (Колаж РБК-Україна)

Кожен українець має право приватизувати п'ять ділянок землі

Як отримати безкоштовно землю - питання, яке хвилює кожного українця. Але зробити це дуже просто. Земельний кодекс України гарантує право приватизації п'яти ділянок землі під різні цілі. Наприклад, для будівництва будинку, дачі, гаража, садівництва і городу. Для цього людині необхідний паспорт і ідентифікаційний код.

Зазначимо, що з однією метою безкоштовно можна приватизувати тільки один ділянка землі. Але так буде не завжди, вже з 1 жовтня 2020 року держава планує продавати землю.

На даний момент для ведення особистого сільського господарства можна отримати до двох гектарів. Під садівництва – до 0,12 га. На будівництво житлового будинку для села і міста існують різні норми: якщо в селі можна претендувати на 0,25 га, в селищах – 0,15 га, то в місті дадуть максимум 0,1 га. Ще 0,1 га можна отримати для будівництва дачі та 0,01 га – під гараж.

З однією метою безкоштовно можна приватизувати тільки один ділянка землі.

Про приватизацію знають не всі українці, так як до січня 2018 року безкоштовно приватизували землю тільки 9 459 454 осіб. Про це повідомляє Світовий банк.

Як отримати землю

Отримати ділянку землі можна в будь-якому регіоні країни, незалежно від місця проживання. Для її приватизації треба знайти вільну ділянку. Якщо він знаходиться за містом - треба йти в територіальне відділення Госгеокадастра. Найважче знайти землю, так як відкритого списку, де можна це зробити, в Україні немає.

Перевірте, чи вільна земля на сайті "Публічна кадастрова карта України".

Якщо ділянка відзначений блакитним кольором, то вже комусь належить. Але ці картки не можна назвати достовірними на 100% – часто інформація застаріла. Порівнюйте її з гугл-карти в режимі супутника, щоб побачити, чи є там забудова. Зробіть скріншот якої ділянки.

Як тільки ви знайшли вільний ділянка - йдіть в Міськраду або сільрада. Якщо це земля для особистого сільського господарства, і вона знаходиться за межами міста– заяву потрібно подавати в Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області.

До заяви ви прикладаєте карту з місцем розташування землі, також копію паспорту та коду ІПН.

Якщо мерія чи сільрада дали добро - починайте розробку проекту по відведенню землі. Цим займається землевпорядна організація.

Інженер-землеустройщик определет точні межі ділянки, їх геодезичні координати і робить кадастровий план.

Після цього слід реєстрація земельної ділянки. Для цього потрібно подати заяву про реєстрацію ділянки в Центр надання адміністративних послуг або територіальний орган Госгеокадастра.

Після цього потрібно чекати 14 днів, і якщо всі документи подані правильно - ділянка реєструють, видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номера.

Не варто забувати, що необхідно подати клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення землі до органу місцевого самоврядування. До клопотання потрібно додати копію узгодженого проекту та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Далі слід приватизація ділянки. Це займе від трьох до п'яти днів. Якщо говорити про повне процесі полуения землі, то на це може піти багато часу, хоча за законом надано 2-3 місяці.