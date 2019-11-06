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У бюджеті-2020 скоротили витрати на Нацагентство із запобігання корупції

Новини » Економіка     06.11.2019 - 16:34
У бюджеті-2020 скоротили витрати на Нацагентство із запобігання корупції
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Кабмін вирішив скоротити видатки на антикорупційний орган

Уряд України у проекті державного бюджету пропонує виділити на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 689,3 млн грн. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

Запропонована сума витрат на 15,1% менше, ніж планувалося виділити на НАЗК в проекті держбюджету на першому читання (812,1 млн грн).

Крім того, цифра на 9,1% менше показників, які містяться в чинному законі про держбюджет на 2019 рік (758,4 млн грн).

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачено суттєве збільшення видатків на всі силові відомства: на Державне бюро розслідувань - на 70%, на Національне антикорупційне бюро України - на 20%, на Генеральну прокуратуру - на 5,5%, на МВС - на 12,6%, на Міноборони, - 14,8%, на СБУ - на 26,5%, на Управління державної охорони - на 17,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради в 2020 році складуть 2,001 млрд грн, що на 1,7% більше порівняно з першим читанням.

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