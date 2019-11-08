Каждый украинец может бесплатно получить землю: как это сделать

Приватизация земли (Коллаж РБК-Украина)

Каждый украинец имеет право приватизировать пять участков земли

Как получить бесплатно землю - вопрос, который волнует каждого украинца. Но сделать это очень просто. Земельный кодекс Украины гарантирует право приватизации пяти участков земли под разные цели. Например, для строительства дома, дачи, гаража, садоводства и огорода. Для этого человеку необходим паспорт и идентификационный код.

Отметим, что с одной целью бесплатно можно приватизировать только один участок земли. Но так будет не всегда, уже с 1 октября 2020 года государство планирует продавать землю.

На данный момент для ведение личного сельского хозяйства можно получить до двух гектар. Под садоводство – до 0,12 га. На строительство жилого дома для села и города существуют разные нормы: если в селе можно претендовать на 0,25 га, в поселках – 0,15 га, то в городе дадут максимум 0,1 га. Еще 0,1 га можно получить для строительства дачи и 0,01 га – под гараж.

С одной целью бесплатно можно приватизировать только один участок земли.

О приватизации знают не все украинцы, так как к январю 2018 года бесплатно приватизировали землю только 9 459 454 человек. Об этом сообщает Всемирный банк.

Как получить землю

Получить участок земли можно в любом регионе страны, независимо от места жительства. Для ее приватизации надо найти свободный участок. Если он находится за городом - нужно идти в территориальное отделение Госгеокадастра. Самое трудное найти землю, так как открытого списка, где можно это сделать, в Украине нет.

Проверьте, свободна ли земля на сайте "Публичная кадастровая карта Украины".

Если участок отмечен голубым цветом, то уже кому-то принадлежит. Но данные карты нельзя назвать достоверными на 100% – часто информация устаревшая. Сравнивайте ее с гугл-картой в режиме спутника, чтобы увидеть, есть ли там застройка. Сделайте скриншот понравившегося участка.

Как только вы нашли свободный участок - идите в Горсовет или сельсовет. Если это земля для личного сельского хозяйства, и она находится за пределами города– заявление надо подавать в Главное управление Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в области.

К заявлению вы прикладываете карту с местоположением земли, также копию паспорта и кода ИНН.

Если мэрия или сельсовет дали добро - начинайте разработку проекта по отводу земли. Этим занимается землеустроительная организация.

Инженер-землеустройщик определет точные границы участка, их геодезические координаты и делает кадастровый план.

После этого следует регистрация земельного участка. Для этого нужно подать заявление о регистрации участка в Центр предоставления административных услуг или территориальный орган Госгеокадастра.

После этого нужно ждать 14 дней и если все документы поданы правильно - участок регистрируют, выдается выписка из Государственного кадастра о земельном участке с указанием в нем кадастрового номера.

Не стоит забывать, что необходимо подать ходатайство об утверждении проекта землеустройства по отводу земли в орган местного самоуправления. К ходатайству надо приложить копию согласованного проекта и выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

Далее следует приватизация участка. Это займет от трех до пяти дней. Если говорить о полном процессе полуения земли, то на это может уйти много времени, хотя по закону дано 2-3 месяца.