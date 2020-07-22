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Кожен день був тероризм: сусіди розповіли про погрози луцького загарбника автобуса

Луцьк, Середа 22 липня 2020 18:29
Кожен день був тероризм: сусіди розповіли про погрози луцького загарбника автобуса
Терорист в Луцьку також погрожував своїм сусідам (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Сусіди луцького терориста розповіли про погрози з боку Максима Кривоша

Сусіди луцького терориста Максима Кривоша, який захопив автобус з людьми, розповіли про те, що він погрожував їм розправою за критику його собак. Жінки скаржаться, що терорист пообіцяв поховати їх на кладовищі тварин, якщо його вихованців будуть чіпати.

При цьому сусіди Кривоша по сходовій клітці нейтрально відгукуються про нього і кажуть, що були здивовані вчорашнім подіям і тому, що їх сусід зважився на таке. Про це повідомляє Pavlovsky News на своїй сторінці в Facebook.

Поки в 20-ій квартирі СБУ допитує дружину затриманого терориста, сусіди у дворі розповідають про загрози, які...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 22 липня 2020 р.

Терорист у Луцьку також погрожував своїм сусідам (відео: facebook.com/pavlovskynews)

"Це кожен день був тероризм. Щодо собак, котів, він нормально ставився. Але якщо люди негативно ставилися до його собак, до того, що він виховував їх, це був потім капець всім навколишнім мешканцям. Ніхто не мав права його в чомусь дорікнути", - скаржаться жінки.

Вони також розповіли, що Кривош натаскував собак на сусідів.

Кожен день був тероризм: сусіди розповіли про погрози луцького загарбника автобуса

Терорист у Луцьку також погрожував своїм сусідам (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Нагадаємо, луцькі заручники розповіли, як до них ставився терорист. Одна із заручниць, Руслана розповіла, що поводитися потрібно було дуже спокійно і "ніяких зайвих рухів".

Раніше з'явилося повне відео затримання терориста в Луцьку. При цьому дані кадри виглядають досить дивно, тому що штурм з участю БТР і світлозвуковими ефектами почався тільки хвилини через півтори після того, як Кривош здався і з автобуса вивели частину заручників.

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