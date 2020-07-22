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Каждый день был терроризм: соседи рассказали об угрозах луцкого захватчика автобуса

Луцк, Среда 22 июля 2020 18:29
Каждый день был терроризм: соседи рассказали об угрозах луцкого захватчика автобуса
Террорист в Луцке также угрожал своим соседям (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Соседи луцкого террориста рассказали об угрозах со стороны Максима Кривоша

Соседи луцкого террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с людьми, рассказали о том, что он им угрожал расправой за критику его собак. Женщины жалуются, что террорист обещал похоронить их на кладбище животных, если его питомцев будут трогать.

При этом соседи Кривоша по лестничной клетке нейтрально отзываются о нем и говорят, что были удивлены вчерашним событиям и тому, что их сосед решился на такое. Об этом сообщает Pavlovsky News на своей странице в Facebook.

Пока в 20-й квартире СБУ допрашивает жену задержанного террориста, соседи во дворе рассказывают об угрозах, которые...

Опубликовано Pavlovsky News Среда, 22 июля 2020 г.

Террорист в Луцке также угрожал своим соседям (видео: facebook.com/pavlovskynews)

"Это каждый день был терроризм. Насчет собак, котов, он нормально относился. Но если люди негативно относились к его собакам, к тому, что он воспитывал их, это был потом капец всем окружающим жильцам. Никто не имел права его в чем-то упрекнуть", - жалуются женщины.

Они также рассказали, что Кривош натаскивал собак на соседей.

Каждый день был терроризм: соседи рассказали об угрозах луцкого захватчика автобуса

Террорист в Луцке также угрожал своим соседям (фото: Telegram-канал Pavlovsky News)

Напомним, луцкие заложники рассказали, как к ним относился террорист. Одна из заложниц, Руслана рассказала, что вести себя нужно было очень спокойно и "никаких лишних движений".

Ранее появилось полное видео задержания террориста в Луцке. При этом данные кадры выглядят достаточно странно, потому что штурм с участием БТР и светозвуковыми эффектами начался только минуты через полторы после того, как Кривош сдался и из автобуса вывели часть заложников.

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