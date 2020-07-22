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Жодних зайвих рухів: луцькі заручники розповіли, як до них ставився терорист

Луцьк, Середа 22 липня 2020 13:16
Жодних зайвих рухів: луцькі заручники розповіли, як до них ставився терорист
Пасажири захопленого в Луцьку автобуса розповіли про терориста (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Заручники розповіли як до них ставився терорист, що захопив автобус в Луцьку

Звільнені пасажири автобуса у Луцьку розповіли, як до них ставився Максим Кривош, і що відбувалося в той день в салоні транспортного засобу.

Так, за словами однієї із заручниць на ім'я Наталя Боса, захватник добре до них ставився, пише Перший.

"Добре ставилися до нас, нічого не скажу", - сказала жінка.

Але в туалет людей Кривош не відпускав, пропонуючи як альтернативу "сходити на відро".

Одна із заручниць, Руслана розповіла, що поводитися потрібно було дуже спокійно і "жодних зайвих рухів".

Родичі кажуть, що нічого не знали про стан своїх близьких до останнього. Батько заручниці розповів - спочатку подумав, що дочка жартує, коли вона зателефонувала і сказала про те, що відбувається.

Ще один молодий хлопець, брат і син заручників розповів, що з рідними все гаразд. А Кривош запевняв людей, що всіх відпустить, коли його виконають вимоги.

Заручники розповіли про те, як до них ставився терорист (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Нагадаємо, що Максим Кривош подзвонив в поліцію після 9 ранку 21 липня і заявив про захоплення пасажирів в автобусі "Берестечко - Краснилівка". Заручників звільнили близько 9 вечора.

Раніше повідомлялося, що з'явилися фото салону автобуса, в якому терорист утримував заручників.

Також ми писали, що повне відео затримання Максима Кривоша в Луцьку викликало подив. Кадри дивного штурму з БТР після повної здачі терориста і звільнення частини заручників спровокували більше питань, ніж відповідей.

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