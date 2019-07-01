Лікар може відмовитися від пацієнта: Супрун зробила важливу заяву

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, коли сімейний лікар може відмовитися від свого пацієнта

Уляна Супрун вирішила на цей раз поділитися з українцями інформацією про те, в яких випадках сімейний лікар може розірвати договір з пацієнтом. Єдине - людину ні за яких обставин не можуть позбавити медичної допомоги, повідомила експерт на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, в яких саме випадках лікар може відмовитись вести пацієнта:

Якщо людина порушує рекомендації медика, порушує режим, не при ходить вчасно на прийом, а також перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Також хворому не можна "тікати" з лікування із стаціонару або з'являтися на роботу хворим.

Якщо пацієнт порушує правила внутрішнього розпорядку медичного закладу. Ці правила визначають права та обов'язки, коли він або вона звертається за медичною допомогою, а також під час перебування в лікарні. Найчастіше мова йде про заборону куріння в медустанові і додержання режиму тиші. Правила стверджує головний лікар медзакладу, і вони повинні бути у вільному доступі. В обох випадках обов'язкова умова, при якій лікар може відмовитися від ведення пацієнта - його здоров'ю і життю нічого не загрожує. Також всі порушення повинні бути зафіксовані документально, а нормальний стан людини підтверджено.

Супрун зазначила, що важливо розуміти, що лікар не несе відповідальності за здоров'я пацієнта, якщо той відмовляється від медичних рекомендацій чи порушує встановлений режим. У той же час, не можна відмовити в наданні медичної допомоги пацієнту, якщо це може призвести до смерті або інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також лікар може відмовити пацієнту у медичному обслуговуванні, якщо у медика вже підписана певна кількість декларацій.

Для терапевта - це 2000, сімейного лікаря - 1800, педіатра - 900. З 2019 року лікарі можуть укладати і більше декларацій. У кожному медзаклад це кількість своє.

Єдине, що медик не може відмовитися укладати декларацію з пацієнтом з-за місця реєстрації, місця проживання, віку, статі, соціального статусу, історії хвороби пацієнта, відсутність паспорта або з-за того, що людина є внутрішнім переселенцем.

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