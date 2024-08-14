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Кайли Дженнер снялась в перчатках украинского бренда для британского Vogue (фото)

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Иванна Пашкевич

Светская львица и известная американская телезвезда Кайли Дженнер появилась на обложке Vogue, выбрав для одного из образов изящные перчатки от украинского бренда.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram British Vogue.

На обложке знаменитость появилась на фоне зеленых кустов с желтыми и белыми розами. Она выбрала синее платье с длинными рукавами, изящно открыв ногу и оголив плечи.

Волосы инфлюенсерка оставила распущенными, а образ дополнили длинные серьги и безупречный макияж в коричневых оттенках. 

 

Кайли также была одета в элегантное боди, шифоновую накидку и эффектное пальто из перьев.

 

На одной из фотографий Дженнер позировала в перчатках от украинского бренда ZHILYOVA. Она выбрала белые аксессуары Nirvana, стоимостью 4 тысячи гривен.

Этот бренд основала в 2014 году дизайнер Валерия Жилева, а одежда ZHILYOVA уже появлялась в таких глянцевых изданиях, как Playboy, XXL, Cosmopolitan, Elle, Pink и Joy. На снимке Кайли была в платье с пайетками и с оригинальной прической.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/britishvogue)

К слову, красавица не только выбрала роскошный наряд для себя, но и сделала стильные снимки вместе с детьми.

 

В интервью она призналась, что дважды страдала от послеродовой депрессии. По ее словам, после последних родов она переживала так сильно, что часто звонила матери, плакала и говорила, что не может запомнить имя своего сына.

Кайли объясняет, что ее два эпизода депрессии были связаны с ранним возрастом во время беременности. Тем не менее, сейчас она хочет полностью сосредоточиться на моде. 

В последние сезоны светская львица начала посещать Недели моды, которые приносят ей огромное удовольствие.

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Кайли ДженнерКрасота