Кайли Дженнер снялась в перчатках украинского бренда для британского Vogue (фото)

На обложке знаменитость появилась на фоне зеленых кустов с желтыми и белыми розами. Она выбрала синее платье с длинными рукавами, изящно открыв ногу и оголив плечи.

Волосы инфлюенсерка оставила распущенными, а образ дополнили длинные серьги и безупречный макияж в коричневых оттенках.

Кайли также была одета в элегантное боди, шифоновую накидку и эффектное пальто из перьев.

На одной из фотографий Дженнер позировала в перчатках от украинского бренда ZHILYOVA. Она выбрала белые аксессуары Nirvana, стоимостью 4 тысячи гривен.

Этот бренд основала в 2014 году дизайнер Валерия Жилева, а одежда ZHILYOVA уже появлялась в таких глянцевых изданиях, как Playboy, XXL, Cosmopolitan, Elle, Pink и Joy. На снимке Кайли была в платье с пайетками и с оригинальной прической.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/britishvogue)

К слову, красавица не только выбрала роскошный наряд для себя, но и сделала стильные снимки вместе с детьми.

В интервью она призналась, что дважды страдала от послеродовой депрессии. По ее словам, после последних родов она переживала так сильно, что часто звонила матери, плакала и говорила, что не может запомнить имя своего сына.

Кайли объясняет, что ее два эпизода депрессии были связаны с ранним возрастом во время беременности. Тем не менее, сейчас она хочет полностью сосредоточиться на моде.

В последние сезоны светская львица начала посещать Недели моды, которые приносят ей огромное удовольствие.