Должны быть у каждой модницы: 5 вещей, которые стоит добавить в свой осенний гардероб

В преддверии нового сезона многие девушки перебирают свои вещи, чтобы понять, какой одеждой, обувью и аксессуарами разнообразить базовый гардероб.

Коричневые вещи

Этот оттенок - один из трендов 2024 года. Можно подобрать total look, который будет состоять из юбки миди с разрезом спереди и теплого свитера, или же дополнить образ лишь деталями из коричневой палитры.

Этот цвет отлично сочетается как с яркими, так и с базовыми оттенками. Для повседневного лука подберите длинное платье серого оттенка, которое можно носить как с балетками и туфлями, так и с кедами. Дополните образ замшевым пиджаком, тонким поясом и массивной сумкой благородного коричневого оттенка.

Коричневый оттенок выглядит очень благородно (фото: instagram.com/susie.wright)

Сочетание коричневого и серого (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Широкие джинсы

Эта модель продолжает уверенно держаться на пике популярности. Подберите любимую модель с широкими штанинами: с подворотами, экстремально длинные puddle pants, которые в буквальном смысле "волочатся" по улице при ходьбе, джинсы багги с низкой посадкой.

Также обратите внимание на нестандартные цвета денима: темно-серые джинсы с потертостями точно привлекут внимание окружающих.

Классический деним (фото: instagram.com/susie.wright)

Джинсы с потертостями (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Пиджак

Классический жакет или пиджак свободного кроя - незаменимая вещь, если вы хотите создать трендовый лук осенью. Сшитый на заказ блейзер или купленный в брендовом магазине жакет может быть одной из самых универсальных вещей, которую вы можете добавить в свой гардероб и создавать с ним оригинальные многослойные образы.

Пиджак можно комбинировать как с нарядными юбками и платьями, так и со строгими брюками либо с джинсами и спортивной обувью. Не бойтесь экспериментировать!

Черный пиджак (фото: instagram.com/susie.wright)

Замшевый пиджак (фото:nstagram.com/rikkekrefting)

Пальто

Для первых прохладных дней точно следует присмотреть пальто прямого кроя. Это вневременная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы.

Такую верхнюю одежду можно сочетать как с юбками, так и с брюками. Подберите оттенок, который будет гармонировать с другими предметами гардероба. Или же разнообразьте его базовыми цветами: черным, коричневым, бежевым или же серым.

Длинное пальто (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Пальто на осень (фото: instagram.com/susie.wright)

Анималистичный принт

Обувь и аксессуары с животными принтами - это то, что поможет разнообразить даже самый строгий деловой образ. Обратите внимание на леопардовый принт, который считается классикой в мире моды, а также змеиный или же принт "зебра".

Дополнить образ можно интересным принтом (фото: instagram.com/susie.wright)

Сумка с леопардовым принтом (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Принт "зебра" (фото: instagram.com/daniellejinadu)