Длинная джинсовая юбка - тренд сезона: с чем ее сочетать осенью

Жаркое лето, к сожалению, подходит к концу, поэтому следует задуматься, какими вещами разнообразить свой гардероб осенью. И если вы еще в поиске стильных идей, обратите внимание на длинную джинсовую юбку, которая сейчас в тренде.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие джинсовые юбки будут в моде в осеннем сезоне и с чем их сочетать.

Такая юбка - тренд сезона (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Джинсовая юбка, трикотажная жилетка и балетки

Для расслабленного лука выбирайте юбку из светлого денима в длине макси с необработанным краем. Сочетать ее с базовой белой футболкой, которую можно заправить в юбку и тем самым подчеркнуть линию талии, а также дополнить трикотажной жилеткой.

Не забудьте про обувь и аксессуары: к такому образу идеально подойдут черные балетки с квадратным носком, небольшая сумочка, а также неброские украшения.

В таком образе можно пойти на учебу или работу (фото: instagram.com/taffymsipa)

Белая рубашка, длинная юбка и мюли

В таком образе можно отправиться как на деловую встречу, так и на романтическое свидание. Классическую рубашку или блузки можно заправить в юбку или же оставить поверх нее.

Дополнят лук мюли - модель обуви с открытой пяткой, а также миниатюрная сумочка.

Длинная джинсовая юбка хорошо сочетается с разной обувью (фото: instagram.com/sylviemus_)

Джинсовая юбка, кожаный бомбер и балетки

Стильным будет лук, состоящий из юбки макси с разрезом нежно-голубого оттенка, белой футболки и кожаной куртки-бомбера. Завершить его можно оригинальной сумкой и удобными балетками.

Стильный образ с бомбером (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Черный жакет, джинсовая юбка и замшевая обувь

Для первых прохладных осенних дней подойдет такое сочетание: длинная юбка из денима, белый лонгслив и черный пиджак. Дополнить образ можно замшевыми ботильонами или сапогами, а также вместительной сумкой.

Стильный образ с пиджаком (фото: instagram.com/marina_torres)

Рубашка в полоску, юбка и кроссовки

Юбка из денима - это универсальный вариант, который можно носить даже со спортивной обувью. Надевайте светло-голубую юбку в пол и рубашку в полоску, а также стильные кеды. Завершит стильный образ небольшая сумка.

Еще один вариант с рубашкой (фото: instagram.com/nnennaechem)

Черная юбка, лонгслив и кроссовки

Если вы хотите выделиться из толпы, присмотрите юбку из денима в черном оттенке. Дополните ее лонгсливом и удобными кроссовками контрастного цвета, а также аксессуарами и кожаной сумкой.

Впрочем, такой образ легко можно сделать женственным, если вместо кроссовок надеть стильные туфли-лодочки, а вместо лонгслива - топ или блузу.

Черная джинсовая юбка тоже смотрится стильно (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Белая джинсовая юбка, кожаная куртка и сапоги

На пике популярности все оттенки белого и молочного оттенков: экрю, цвет кокосового молока, цвет сливочного масла. Подберите длинную юбку и дополните ее кожаным пиджаком или курткой, а также высокими сапогами.

Контрастное черно-белое сочетание точно выделит вас из серой массы. Акцентировать внимание можно также с помощью аксессуаров и стильной сумки.

Белая джинсовая юбка (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Длинная юбка из денима молочного оттенка (фото: instagram.com/daniellejinadu)