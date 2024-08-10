Длинная джинсовая юбка - тренд сезона: с чем ее сочетать осенью
Жаркое лето, к сожалению, подходит к концу, поэтому следует задуматься, какими вещами разнообразить свой гардероб осенью. И если вы еще в поиске стильных идей, обратите внимание на длинную джинсовую юбку, которая сейчас в тренде.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие джинсовые юбки будут в моде в осеннем сезоне и с чем их сочетать.
Такая юбка - тренд сезона (фото: instagram.com/elizagracehuber)
Джинсовая юбка, трикотажная жилетка и балетки
Для расслабленного лука выбирайте юбку из светлого денима в длине макси с необработанным краем. Сочетать ее с базовой белой футболкой, которую можно заправить в юбку и тем самым подчеркнуть линию талии, а также дополнить трикотажной жилеткой.
Не забудьте про обувь и аксессуары: к такому образу идеально подойдут черные балетки с квадратным носком, небольшая сумочка, а также неброские украшения.
В таком образе можно пойти на учебу или работу (фото: instagram.com/taffymsipa)
Белая рубашка, длинная юбка и мюли
В таком образе можно отправиться как на деловую встречу, так и на романтическое свидание. Классическую рубашку или блузки можно заправить в юбку или же оставить поверх нее.
Дополнят лук мюли - модель обуви с открытой пяткой, а также миниатюрная сумочка.
Длинная джинсовая юбка хорошо сочетается с разной обувью (фото: instagram.com/sylviemus_)
Джинсовая юбка, кожаный бомбер и балетки
Стильным будет лук, состоящий из юбки макси с разрезом нежно-голубого оттенка, белой футболки и кожаной куртки-бомбера. Завершить его можно оригинальной сумкой и удобными балетками.
Стильный образ с бомбером (фото: instagram.com/rikkekrefting)
Черный жакет, джинсовая юбка и замшевая обувь
Для первых прохладных осенних дней подойдет такое сочетание: длинная юбка из денима, белый лонгслив и черный пиджак. Дополнить образ можно замшевыми ботильонами или сапогами, а также вместительной сумкой.
Стильный образ с пиджаком (фото: instagram.com/marina_torres)
Рубашка в полоску, юбка и кроссовки
Юбка из денима - это универсальный вариант, который можно носить даже со спортивной обувью. Надевайте светло-голубую юбку в пол и рубашку в полоску, а также стильные кеды. Завершит стильный образ небольшая сумка.
Еще один вариант с рубашкой (фото: instagram.com/nnennaechem)
Черная юбка, лонгслив и кроссовки
Если вы хотите выделиться из толпы, присмотрите юбку из денима в черном оттенке. Дополните ее лонгсливом и удобными кроссовками контрастного цвета, а также аксессуарами и кожаной сумкой.
Впрочем, такой образ легко можно сделать женственным, если вместо кроссовок надеть стильные туфли-лодочки, а вместо лонгслива - топ или блузу.
Черная джинсовая юбка тоже смотрится стильно (фото: instagram.com/elizagracehuber)
Белая джинсовая юбка, кожаная куртка и сапоги
На пике популярности все оттенки белого и молочного оттенков: экрю, цвет кокосового молока, цвет сливочного масла. Подберите длинную юбку и дополните ее кожаным пиджаком или курткой, а также высокими сапогами.
Контрастное черно-белое сочетание точно выделит вас из серой массы. Акцентировать внимание можно также с помощью аксессуаров и стильной сумки.
Белая джинсовая юбка (фото: instagram.com/daniellejinadu)
Длинная юбка из денима молочного оттенка (фото: instagram.com/daniellejinadu)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: taffymsipa, daniellejinadu, elizagracehuber, nnennaechem, marina_torres, sylviemus_, rikkekrefting.