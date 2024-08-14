UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кайлі Дженнер знялася у рукавичках українського бренду для британського Vogue (фото)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Іванна Пашкевич

Світська левиця і відома американська телезірка Кайлі Дженнер з'явилася на обкладинці Vogue, обравши для одного з образів елегантні рукавички від українського бренду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram British Vogue.

На обкладинці знаменитість з'явилася на тлі зелених кущів з жовтими і білими трояндами. Вона обрала синю сукню з довгими рукавами, витончено відкривши ногу і оголивши плечі.

Волосся інфлюенсерка залишила розпущеним, а образ доповнили довгі сережки і бездоганний макіяж у коричневих відтінках.

 

Кайлі також була одягнена в елегантне боді, шифонову накидку та ефектне пальто з пір'я.

 

На одній зі світлин Дженнер позувала в рукавичках від українського бренду ZHILYOVA. Вона обрала білі аксесуари Nirvana, вартістю 4 тисячі гривень.

Цей бренд заснувала у 2014 році дизайнерка Валерія Жилєва, а одяг ZHILYOVA вже з'являвся в таких глянцевих виданнях, як Playboy, XXL, Cosmopolitan, Elle, Pink і Joy. На знімку Кайлі була в сукні з паєтками і з оригінальною зачіскою.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/britishvogue)

До слова, красуня не лише обрала розкішне вбрання для себе, а й зробила стильні знімки разом із дітьми.

 

В інтерв'ю вона зізналася, що двічі страждала від післяпологової депресії. За її словами, після останніх пологів вона переживала так сильно, що часто телефонувала матері, плакала і казала, що не може запам'ятати ім'я свого сина.

Кайлі пояснює, що її два епізоди депресії були пов'язані з раннім віком під час вагітності. Проте, зараз вона хоче повністю зосередитися на моді.

В останні сезони світська левиця почала відвідувати Тижні моди, які приносять їй величезне задоволення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кайлі ДженнерКраса