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Под кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозрения

STYLERПерсоны    17.08.2019 - 18:36
Под кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозрения
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Исполнительница опубликовала неоднозначный снимок в сети

Светлана Лобода, которая не так давно устроила горячую дискотеку прямо в ресторане в Монако, опубликовала фото в самолете, чем вызвала очередные споры в сети. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.

"Кто хорошо работает, тот хорошо ест", - подписала лаконично Лобода под снимком, на котором она позирует сидя в самолете в черном топе, очках и шляпе с широкими полями.

Под кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозренияСветлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики неоднозначно восприняли фото Лободы. Более того, некоторые посчитали, что исполнительница находится "под кайфом":

  • Судя по тому, какая Вы худая, работаете Вы очень плохо и еды Вам не дают.
  • Я так и знала, что вы воздухом питаетесь, Свет.
  • Тарелка пустая.
  • Вы тут все ее красотой восторгаетесь. Одна я красоты не вижу? И таланта особого нет.
  • А мне одной кажется, что Света постоянно под кайфом?

Под кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозренияПод кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозренияПод кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозрения

Под кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозренияПод кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозренияСветлана Лобода (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Как мы ранее писали, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы.

Ранее Светлана Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой Евой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы.

А также Лобода удивила фанатов необычным снимком с "подружками".

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