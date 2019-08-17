Под кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозрения

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Исполнительница опубликовала неоднозначный снимок в сети

Светлана Лобода, которая не так давно устроила горячую дискотеку прямо в ресторане в Монако, опубликовала фото в самолете, чем вызвала очередные споры в сети. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.

"Кто хорошо работает, тот хорошо ест", - подписала лаконично Лобода под снимком, на котором она позирует сидя в самолете в черном топе, очках и шляпе с широкими полями.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики неоднозначно восприняли фото Лободы. Более того, некоторые посчитали, что исполнительница находится "под кайфом":

Судя по тому, какая Вы худая, работаете Вы очень плохо и еды Вам не дают.

Я так и знала, что вы воздухом питаетесь, Свет.

Тарелка пустая.

Вы тут все ее красотой восторгаетесь. Одна я красоты не вижу? И таланта особого нет.

А мне одной кажется, что Света постоянно под кайфом?

Светлана Лобода (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Как мы ранее писали, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы.

Ранее Светлана Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой Евой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы.

А также Лобода удивила фанатов необычным снимком с "подружками".