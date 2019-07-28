Троє зі скриньки: Лобода здивувала фанатів незвичайним знімком із "подружками"

Лобода розчулила приємним фото
Світлана Лобода, яка звикла шокувати публіку відвертими вбраннями й вульгарними образами, на цей раз викликала у фанатів розчулення, опублікувавши фото з ламами. Відповідний пост виконавиця розмістила у соцмережі Instagram.
На знімку Лобода позує в білій футболці, чорному піджаку і широких штанах. Спортивне взуття доповнює образ. Поруч з виконавицею стоять лами.
Світлана Лобода з ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Підписникам подібне фото довелося по душі. Деякі зауважили, що виконавиця дуже схожа на тварин, з якими їй довелося позувати:
Світлана Лобода з ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті.
Нагадаємо, що Лобода покрутила сідницями біля басейну і викликала неоднозначні суперечки в мережі.