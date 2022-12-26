Кофе со сливками? Так ли вреден это напиток, как мы думаем

Из чего делают сливки для кофе?

Большинство обычных сливок для кофе изготавливаются из длинного списка ингредиентов, включая воду, сахар, растительное масло, стабилизаторы и ароматизаторы. Молоко или сливки часто добавляют в такой продукт небольших количествах, а кремообразный вкус в основном создается за счет масла.

"Многие сливки для кофе содержат около четырех граммов сахара и полтора грамма насыщенных жиров на порцию",- рассказал эксперт Хейли Бишофф.

Это не такое уж и большое количество сахара, если в день вы ограничитесь одной такой порцией.

Если вы большую часть времени готовите кофе дома, капля сливок даже поможет здоровой диете. И если добавление кофейных сливок в вашу ежедневную чашку принесет вам комфорт и счастье, то нет причин полностью отказываться от этого.

"Сливки для кофе, содержащие некоторое количество полезного жира, могут помочь замедлить всасывание кофеина. Это облегчает работу ваших надпочечников и приводит к более сбалансированной энергии", - рассказала медик Аня Розен, практикующий специалист в области функциональной медицины и основатель клиники Берчвелл.

Советы для кофеманов

Выбирайте сливки для кофе с высококачественными ингредиентами, такими как органические молочные продукты или молоко и сливки на растительной основе.

Вы также можете смешивать ваши любимые сливки с молочным или растительным молоком и дополнительными специями, такими как корица.