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Кофе со сливками? Так ли вреден это напиток, как мы думаем

Фото: Вреден ли кофе со сливками (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кофе - это один из популярных напитков. Многие именно с него начинают свой день. А что, если вы добавляете туда еще и сливки?

Как это влияет на здоровье - читайте в материале Styler.

Из чего делают сливки для кофе?

Большинство обычных сливок для кофе изготавливаются из длинного списка ингредиентов, включая воду, сахар, растительное масло, стабилизаторы и ароматизаторы. Молоко или сливки часто добавляют в такой продукт небольших количествах, а кремообразный вкус в основном создается за счет масла.

"Многие сливки для кофе содержат около четырех граммов сахара и полтора грамма насыщенных жиров на порцию",- рассказал эксперт Хейли Бишофф.

Это не такое уж и большое количество сахара, если в день вы ограничитесь одной такой порцией.

Если вы большую часть времени готовите кофе дома, капля сливок даже поможет здоровой диете. И если добавление кофейных сливок в вашу ежедневную чашку принесет вам комфорт и счастье, то нет причин полностью отказываться от этого.

"Сливки для кофе, содержащие некоторое количество полезного жира, могут помочь замедлить всасывание кофеина. Это облегчает работу ваших надпочечников и приводит к более сбалансированной энергии", - рассказала медик Аня Розен, практикующий специалист в области функциональной медицины и основатель клиники Берчвелл.

Советы для кофеманов

Выбирайте сливки для кофе с высококачественными ингредиентами, такими как органические молочные продукты или молоко и сливки на растительной основе.

Вы также можете смешивать ваши любимые сливки с молочным или растительным молоком и дополнительными специями, такими как корица.

Как мы ранее сообщали, названо количество чашек кофе, которое увеличивает риск смерти вдвое.

Читайте также о том, можно ли пить кофе на голодный желудок.

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