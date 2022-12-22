Названо количество чашек кофе, которое увеличивает риск смерти вдвое

Ежедневное употребление кофе может казаться невинной привычкой. Однако это может иметь катастрофические последствия для здоровья. Ученые исследовали, как кофе влияет на организм и риски смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Как проводили исследования

Ученые Токийского национального центра глобального здравоохранения и медицины исследовали, как влияет кофе на людей с разной степенью гипертонии. А также каковы последствия употребления зеленого чая.

В исследовании приняли участие 20 тысяч человек, проживавших в Японии в период с 1990 по 2009 годы. Людей разделили на группы в зависимости от того, какие показатели давления у них преимущественно были.

Участники ежегодно отвечали на вопросы о своих пищевых привычках, в том числе и о количестве кофе, которое они выпивают за день. Сообщали о состоянии здоровья и болезнях, которые у них обнаруживали.

Пить много кофе нельзя (фото: pixabay.com)

Какие результаты ученых

Исследования показали, что люди с давлением более 180/100 мм рт. ст. вдвое чаще умирают от сердечных заболеваний, если выпивают две и более чашек кофе в день. При этом у людей с такими же показателями давления, которые выпивали только одну чашку кофе в сутки, таких рисков не обнаружено.

Также люди с давлением 140/90 мм рт. ст. или выше не зависят от кофе - у них риск сердечной недостаточности не увеличивается от употребления кофеина.

Вместе с тем ученые не обнаружили связи между количеством зеленого чая и смертностью.

Исследование влияния кофе на организм проводилось неоднократно и раньше. Все результаты очень разнятся. Одно показало, что несколько чашек кофе в день способны снизить смертность от всех причин. Второе связывало кофе с раком. Третье - что кофе способен предотвратить повторный сердечный приступ.

Также известно, что кофеин повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений на время. Однако нет доказательств, что он может вызвать долговременное повышение давления, холестерина или какие-либо другие последствия для сердца.

Это же исследование стало первым, выявившим связь между двумя и более чашечками кофе в день и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с тяжелой формой гипертонии.