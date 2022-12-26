Кава з вершками? Чи так шкідливий цей напій, як ми вважаємо

З чого роблять вершки для кави?

Більшість звичайних вершків для кави виготовляються з довгого списку інгредієнтів, включаючи воду, цукор, олію, стабілізатори та ароматизатори. Молоко або вершки часто додають у такий продукт невеликих кількостях, а кремоподібний смак в основному створюється за рахунок олії.

"Багато вершків для кави містять близько чотирьох грамів цукру і півтора грами насичених жирів на порцію", - розповів експерт Хейлі Бішофф.

Це не така вже й велика кількість цукру, якщо в день ви обмежитеся однією такою порцією.

Якщо ви більшу частину часу готуєте каву вдома, крапля вершків навіть допоможе здоровій дієті. І якщо додавання кавових вершків до вашої щоденної чашки принесе вам комфорт та щастя, то немає причин повністю відмовлятися від цього.

"Вершки для кави, що містять деяку кількість корисного жиру, можуть допомогти уповільнити всмоктування кофеїну. Це полегшує роботу ваших надниркових залоз і призводить до більш збалансованої енергії", - розповіла медик Аня Розен, практикуючий спеціаліст у галузі функціональної медицини та засновник клініки Берчвелл.

Поради для кавоманів

Вибирайте вершки для кави з високоякісними інгредієнтами, такими як органічні молочні продукти або молоко та вершки на рослинній основі.

Ви також можете змішувати ваші улюблені вершки з молочним або рослинним молоком та додатковими спеціями, такими як кориця.