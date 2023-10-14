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Кофе вредит сердцу? Кардиолог дала объяснение о популярном мифе

Украина, Суббота 14 октября 2023 13:01
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Кофе вредит сердцу? Кардиолог дала объяснение о популярном мифе Как кофе влияет на сердце и сосуды (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Анна Солощенко

До сегодняшнего дня в обществе существует утверждение о том, что кофе вредит здоровью сердечно-сосудистой системы. Поэтому часто украинцы отказываются от любимого напитка. Однако стоит ли это делать?

Кардиолог Анна Солощенко рассказала правду об этом мифе в комментарии РБК-Украина (проект Styler).

Кофе и здоровье сердца

Специалист рассказывает, что кофе не может быть противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Единственный момент, который может вас остановить от употребления кофе, это повышенное давление. Пока вы с кардиологом его не нормализовали, подождите две-три недели.

"Далее можете употреблять одну-две, максимум три чашечки не крепкого кофе без сахара в день", - отмечает врач на нормах.

Она добавляет, что, несмотря на все мифы вокруг вреда кофе, есть исследования, которые утверждают: регулярное употребление качественного заварного кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Однако не забывайте про умеренность, и так во всем.

Какую пользу может принести кофе

В состав кофе входят важные для человека соединения: кофеин, хлорогеновая кислота, тригонелин, дитерпены. Они оказывают противовоспалительное действие.

Кроме того, кофе оказывает антиоксидантное действие, оказывает положительное влияние на кишечную микрофлору, а также способствует сжиганию жира.

С 2003 года стало появляться все больше исследований о том, что для пожилых людей кофе может снижать вероятность развития сердечно-сосудистых болезней, рака и желудочно-кишечных заболеваний.

Однако вместе с тем на всех этот напиток действует по-разному. У вас может появиться чувство усталости или наоборот прилив энергии. Не стоит употреблять кофе вместе с основными приемами пищи, потому что он ускоряет перистальтику кишечника и не дает всем питательным веществам усвоиться.

Удерживайтесь от кофе за 4-6 часов до сна, чтобы не ухудшить качество ночного отдыха и спокойно уснуть.

Раньше мы писали о том, что в Украину завезли кофе, от которого можно впасть в кому.

Читайте также, почему пить кофе с корицей в четверг стало популярно и как работает этот ритуал.

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