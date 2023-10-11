В Украину завезли кофе, от которого можно впасть в кому
В Украину завезли опасный кофе из Германии, который способен вызвать тяжелые осложнения и даже привести к коме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Что известно об опасном продукте
Служба отмечает, что через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов поступило сообщение от 10 октября 2023 года об обнаружении хлорпирифоса в органическом зеленом кофе (происхождении из Гондураса), которое экспортировалось из Германии.
Отмечается также, что отправитель: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а получатель в Украине - ООО "Кофитон", Киев.
Чем опасен хлорпирифос
Хлорпирифос применяется как контактный инсектицид широкого спектра. Он уничтожает насекомых на люцерне, цитрусовых, хлопчатнике, плодовых и других культурах.
Это вещество, попадая в организм человека, вызывает острые нарушения работы центральной нервной системы. А именно:
- головную боль
- судороги
- нарушение сознания, что может привести к глубокой коме
Хлорпирифос имеет 2 класс опасности для человека, препараты на его основе относятся ко 2 и 3 классу.
Что делать, если обнаружили опасный товар
Украинцев призывают быть осторожными и не покупать данный товар. А в случае обнаружения этого кофе обязательно уведомить Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для этого можно оставить электронное обращение или позвонить в региональное отделение.
В службе пока не сообщают, в каких городах может быть этот товар на прилавках магазинов и как выглядит этот кофе.
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