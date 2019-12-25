Католицьке Різдво: історія та особливості свята, що не можна робити

Католицьке Різдво відзначають 25 грудня в багатьох країнах світу християни західного обряду. В Україні з 2017 року свято стало державним, і сьогоднішня дата в наших календарях - вихідний день.

В це велике релігійне свято парафіяни католицької, лютеранської, англіканської церков та частини протестантських конфесій славлять народження Сина Божого, і хоч в основі свята лежить одна подія, обряди і традиції святкування у православних дещо відрізняються.

Різдво католики святкують вісім днів, з 25 грудня по 1 січня. Воно має п'ять днів передсвяткування (з 20 по 24 грудня) та шість днів післясвяткування.

Католицьке Різдво відзначається 25 грудня (Фото: pixabay.com)

У переддень Різдва Христового 24 грудня католики відзначають Святвечір - в цей період дотримуються особливо суворого посту, і дозволяється їсти зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна - сочиво. З появою на небі першої вечірньої зірки піст не закінчується, і в храмах здійснюють урочисті різдвяні богослужіння-меси. Присутність на них віруючих - обов'язкова. Після цього парафіяни розходяться по домівках на святкову вечерю.

Зазначимо, що до Різдва католики ставляться дуже серйозно і люблять його більше, ніж Новий рік.

Треба сказати, що в Україні піднімати тему можливого перенесення дати святкування Різдва (з Григоріанського на Юліанський календар) стали не в останній рік, а значно раніше. У ПЦУ наголошують, що для проведення реформи церковного календаря потрібно схвалення суспільства. За словами митрополита Єпіфанія, священики можуть вести просвітницьку роботу і пояснювати пастві "чому це не принципово - 7 або 25".

Цікаво, що кілька років тому українські язичники виступали з доводами на користь святкування Різдва Христового 25 грудня, аргументуючи тим, що на цю дату припадає зимове сонцестояння - початок нового витка планети навколо Сонця.

Справді, дата святкування католицького Різдва, 25 грудня, була обрана не випадково. Саме в цей день народи Європи в дохристиянські часи відзначали День Сонця (ніч напередодні свята - найдовша в році). Пізніше Церква вирішила не порушувати старих традицій, а зробити так, щоб свято Різдва "випадково" співпало з уже відомим... і через деякий час про День Сонця вже мало хто згадував, а ось Різдво відзначають і донині.

Різдвяні свічки також безпосередньо пов'язані з язичницькими віруваннями, адже за допомогою вогню наші пращури відганяли злих духів зими. В християнську епоху свічка набула особливого значення і стала символізувати шлях, який кожен з нас обирає в житті самостійно, а також перемогу світлих сил над темними.

Свічка є одним із символів Різдва (Фото: pixabay.com/Studio32)

Історично достовірна дата народження Ісуса Христа поки невідома. Святе Письмо не вказує ані дня, ані року, коли саме народився Спаситель. Розрахунки, покладені в основу нашої ери, були зроблені в 525 році римським монахом, папським архіваріусом Діонісієм Малим, який спирався на дані Хронографічного збірника 354 року. В цих збірках народження Ісуса було віднесено до року консульства Гая Цезаря та Емілія Павла, тобто на 1 рік н.е. У Хронографі 354 року записано так: "При цих консулах Господь Ісус Христос народився у 8-й день до січневих календ у п'ятницю 15-й місяця".

Дослідники з'ясували, що дата помилкова - Христос народився на 5 чи 6 років раніше, між 748 і 749 роком римського літочислення, як на те вказує рік смерті Ірода І Великого та астрономічні підрахунки, які врахували також згадку про затьмарення місяця, про яку говорять тодішні історики. На час народження Ісуса за життя Ірода І Великого вказує нам і першоджерело - Євангелії від Матвія.

Також у Євангелія від Луки про цей час написано, що тоді відбувся перший перепис у Юдеї, а владу мав над нею намісник римського імператора Октавіана Августа - Квіріній. Про другий перепис що відбуся між 6-8 роками також згадує Йосип Флавій у Єврейській давнині.

Одним з головних атрибутів і прикрас в Різдвяні свята у католиків є ялинки, віночки з омели, панчохи або шкарпетки для подарунків для дітей від Санта-Клауса. До речі, найперші різдвяні подарунки робили один одному ще стародавні римляни на початку раннього християнства: обмінювалися коробочками із презентами всередині.

На Різдво прийнято дарувати подарунки (Фото: pixabay.com)

Часто в хаті встановлюють скульптурну композицію з яслами, наповненими соломою. Її ж зазвичай кладуть під святкову скатертину перед сервіровкою столу у Святвечір.

Вважається, що ввечері у Святвечір на столі обов'язково має бути 12 пісних страв, скуштувати які потрібно кожному члену родини. Навіть якщо ви не подужали всю дюжину за вечір - залишається час і для святкового 25 грудня. Католики вірять, що якщо не спробувати якусь із 12 страв, можна накликати на себе нещастя в новому році.

Важливою забороною у католиків на Різдво є сварки та лайки, особливо між членами сім'ї.

У вірян західного обряду є цікава особливість - у кожній хаті за столом при сервіровці на свято накривають на одну особу більше, ніж присутніх за вечерею. Порожній прилад символізує зв'язок із померлими пращурами, зв'язок поколінь, а також залишається сигналом, що в цій хаті завжди раді гостям.