Католицьке Різдво в Україні: оригінальні привітання у віршах

Католицьке Різдво в Україні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Католицьке Різдво в Україні святкують 25 грудня

В Україні вже третій рік поспіль офіційно стали відзначати католицьке Різдво – 25 грудня. У цей день українці мають додатковий вихідний, а напередодні в католицьких церквах проходить всеношна служба.

І незважаючи на те, що дискусії про те, коли саме святкувати Різдво, все ще тривають, багато українців відзначають це світле свято саме в ніч з 24 на 25 грудня.

З нагоди цього свята ми зробили добірку кращих привітань в СМС, складених у віршах і прозі.

В Різдво Христове Збуваються мрії,

Нехай щастя буде багато

І море доброти! Бажаю вам удачі

Та багато ясних днів, Любові великої, гарячої

І відданих друзів!

Католицьке Різдво, Тихо сніг кружляє,

Люди вірять в чари, І світлішають обличчя.

В передчутті чудес Завмерла душа,

Життя нам щедро дарує казки, Як же хороша!

Нехай на всіх проллється світло

Радості, тепла, Багато щастя вам, любові

У свято Різдва!

Католицьке Різдво

Вітаю з Різдвом!

Щастя, світла, миру:

Осяє Господь добром Все,

І зірка, що в небесах,

Душу хай зігріє,

І здійсниться мрія,

Якщо вірити в диво!

Грудень. Сьогодні Різдво,

Довкола витають чари.

У це чудове світле свято

Бажаю не сумувати марно.

Здоров'я вам і віри в серці,

Відкриє Бог будь-яку дверцята.

В нічному грудневому небі зірка сяє,

З Різдвом Христовим я Вас вітаю.

Різдвяна казка Ходить по домівках,

З чудесами зустрітися Я бажаю вам.

Добром, любов'ю, радістю нехай наповниться дім,

Я вас з католицьким привітаю Різдвом.

Вітаємо з радісним святом католицького Різдва, бажаємо миру в родині, добра в душі, достатку в домі, тепла в серці і любові до життя!

Нехай благодатне світло різдвяної зірки зійде сяйвом на ваш будинок і осяє священним всіх членів вашої родини! Вітаю з Різдвом і бажаю миру, благополуччя і щастя, сповнитися новими надіями, світлими думками!

Тихий, мирний Святвечір і дух Різдва

Прикрашають останні дні грудня.

Католики всі, дорослі і діти

Люблять це свято більше всіх на світі!

У це чарівне свято Різдва від усього серця бажаю провести його в колі найдорожчих людей! Нехай зимовий морозний вітер замете у ваш будинок успіх, а улюблені зігріють в холодні вечори!