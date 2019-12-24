Католицьке Різдво в Україні: оригінальні привітання у віршах

Католицьке Різдво в Україні святкують 25 грудня
В Україні вже третій рік поспіль офіційно стали відзначати католицьке Різдво – 25 грудня. У цей день українці мають додатковий вихідний, а напередодні в католицьких церквах проходить всеношна служба.
І незважаючи на те, що дискусії про те, коли саме святкувати Різдво, все ще тривають, багато українців відзначають це світле свято саме в ніч з 24 на 25 грудня.
З нагоди цього свята ми зробили добірку кращих привітань в СМС, складених у віршах і прозі.
В Різдво Христове Збуваються мрії,
Нехай щастя буде багато
І море доброти! Бажаю вам удачі
Та багато ясних днів, Любові великої, гарячої
І відданих друзів!
Католицьке Різдво, Тихо сніг кружляє,
Люди вірять в чари, І світлішають обличчя.
В передчутті чудес Завмерла душа,
Життя нам щедро дарує казки, Як же хороша!
Нехай на всіх проллється світло
Радості, тепла, Багато щастя вам, любові
У свято Різдва!
Католицьке Різдво
Вітаю з Різдвом!
Щастя, світла, миру:
Осяє Господь добром Все,
І зірка, що в небесах,
Душу хай зігріє,
І здійсниться мрія,
Якщо вірити в диво!
Грудень. Сьогодні Різдво,
Довкола витають чари.
У це чудове світле свято
Бажаю не сумувати марно.
Здоров'я вам і віри в серці,
Відкриє Бог будь-яку дверцята.
В нічному грудневому небі зірка сяє,
З Різдвом Христовим я Вас вітаю.
Різдвяна казка Ходить по домівках,
З чудесами зустрітися Я бажаю вам.
Добром, любов'ю, радістю нехай наповниться дім,
Я вас з католицьким привітаю Різдвом.
Вітаємо з радісним святом католицького Різдва, бажаємо миру в родині, добра в душі, достатку в домі, тепла в серці і любові до життя!
Нехай благодатне світло різдвяної зірки зійде сяйвом на ваш будинок і осяє священним всіх членів вашої родини! Вітаю з Різдвом і бажаю миру, благополуччя і щастя, сповнитися новими надіями, світлими думками!
Тихий, мирний Святвечір і дух Різдва
Прикрашають останні дні грудня.
Католики всі, дорослі і діти
Люблять це свято більше всіх на світі!
У це чарівне свято Різдва від усього серця бажаю провести його в колі найдорожчих людей! Нехай зимовий морозний вітер замете у ваш будинок успіх, а улюблені зігріють в холодні вечори!