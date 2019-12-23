Український "Щедрик" знову підкорює світ: в мережі поширюють відео

Як український "Щедрик" підкорив світ (колаж: РБК-Україна)

Щедрик став символом Різдва не тільки в Україні, але і за кордоном

Український "Щедрик" вважається справжньою національною гордістю, його знають у всьому світі. Особливе значення пісня має в США, там її здавна знають під назвою " Carol of the Bells. Щороку напередодні Різдва український "Щедрик" виконують знаменитості, а відео з несподіваними аранжуваннями стають неймовірно популярними в мережі. Як наш "Щедрик" став світовим надбанням - в матеріалі Styler.

Автором інструментальної обробки народної пісні став уродженець Подільської губернії (нині Вінницька область) композитор Микола Леонтович. "Щедрик" став для нього творінням, над яким працюють все життя. Перша версія мелодії з'явилася ще в 1901 році, а в 1919-му вийшла фінальна, п'ята версія.

Вперше "Щедрик" прозвучав зі сцени Київського університету у 1916-му, а світовою популярністю він зобов'язаний Симону Петлюрі. У січні 1919 року за ініціативою тоді голови Директорії УНР Петлюри була створена Українська республіканська капела. Саме вона показала "Щедрик" всьому світу, об'їхавши з гастролями 17 країн.

За кордоном "Щедрик", який був коронним номером капели, вперше прозвучав 11 травня 1919-го в Національному театрі Праги.

5 жовтня 1921-го українська щедрівка була вперше виконана на концерті в Карнегі Холі в Нью-Йорку. У 1936-му американський композитор з українськими коренями Петро Вільховський написав англомовну версію "Щедрика" (Carol of the Bells). З тих пір українська народна пісня стала невід'ємною частиною Різдва в Штатах.

"Щедрик" став символом Різдва у США (відео: YouTube/Голос Америки. Українською)

Українські виконавці часто створюють власні аранжування "Щедрика", даючи легендарній композиції нове життя. У 2016-му році Тіна Кароль защедрувала разом з відомим дитячим хором у проекті "Різдвяна історія". Номер на пісню "Щедрик" був знятий в унікальних інтер'єрах на тлі древніх фресок і мозаїк Софійського собору.

Свої версії Щедрика мають "Воплі Відоплясова", Onuka, що виконала хіт на вокзалі у Львові та багато багато інших.

Тіна Кароль виконувала "Щедрик" з дитячим хором (відео: YouTube/1+1)

У багатьох голлівудських фільмах і анімаціях пролунав український "Щедрик". Серед них "Південний парк", "Маппет Шоу" "Сімпсони", "Гріффіни", "Менталіст", "Один вдома", "Міцний горішок", "Гаррі Поттер" і багато інших.

"Щедрик" в серіалі "Менталіст" (відео: YouTube)