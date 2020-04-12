Католицька Пасха: найкращі вітання в малюнках, віршах та листівках

12 квітня у світі відзначається католицька Пасха (ілюстративне фото: pixabay.com)

Красиві привітання з католицькою Великоднем 12 квітня в СМС, листівках і картинках для Вайбера і не тільки

Католицька Пасха 2020 святкується 12 квітня. Цей день вважається одним з головних християнських свят, через те, що пов'язаний з Воскресінням Ісуса Христа, з відродженням життя і даруванням людям можливості здобути вічне життя. Свято Пасхи - світле і добре і з ним заведено поздоровляти також, як і з Різдвом. STYLER підготував щирі та красиві привітання зі святом.

Історія не донесла до нас точної дати Воскресіння Господа, ми знаємо лише, що це було навесні, коли іудеї святкували Пейсах. Однак християни не могли не відзначати настільки велику подію, тому в 325 році на першому Вселенському соборі в Нікеї було вирішене питання з датою Великодня. Ухвалою собору, він повинен був святкуватися в першу неділю після весняного рівнодення і повного місяця, по закінченню повного тижня з часу старозавітної іудейської Пасхи.

Як привітати близьких з Великоднем? STYLER зібрав найбільш красиві та щирі вітання зі святом.

Привітання, листівки та картинки (фото з відкритого доступу)

Привітання з Великоднем у віршах

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі й ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

- Христос воскрес!

- Воістину воскрес!

***

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши, з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна!

***

Простивши все, відкинувши зневіру,

Просвічені пасхальним торжеством,

Кріпімо прадідівську віру

І воскресаймо разом із Христом.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Світло Великого Дня і любов

Промовляють до нас найщирішою з мов.

Щоб ми з тобою серцем пораділи

Й за те, що маємо, подякувати вміли!

***

Співають дзвони святого храму,

Велика радість: Христос Воскрес!

До свята Паски, хай світлими стануть,

Землі цвітіння і синь небес.

Нехай добро Вам зігріє серце,

Любов і віра в душі живуть,

Нехай у Вашому домі щастя

Назавжди ангели збережуть!

***

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

***

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає Вас у всі дні вашого життя!

***

Хай милосердям всіх освятить Бог!

Хай вас минають заздрощі й зневіри.

З Великоднем у серці без тривог!

Весну стрічайте в запашнім цвітінні!

***

Очистим душі, і двори, й оселі.

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Будьте завжди здорові і веселі!

***

Хай Вам Христос із небес

Ласку дарує й опіку.

В щасті живіть увесь вік,

Зичимо літ без ліку!

Хай будуть щасливими рід Ваш і дім. А з Вами – і вся Україна. Христос Воскрес!

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

***

"Христос Воскрес!" - З небес самих. Звисока

Розносять дзвони лунко на весь світ,

Гірка сльоза спливає потай з ока,

І сходить в серці радість – первоцвіт.

У церкві пахне, як весною в лузі,

До вікон тулиться передранкова мла,

Здаються всі хорошими, як друзі,

І не бажаєш більш нікому зла.

Будьте щасливими і багатими!

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем - повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

***

Рік у рік любов Господня

Творить свято Великодня.

Маленькі ангели несуть дари з небес.

***

Радісний надходить день,

Дзвонять дзвони: дзень-дзелень,

Понад міста, понад села

Лине вісточка весела.

Ясне сонце над селом,

Наче писанка, зійшло –

Вибігайте з хати, діти!

Як сьогодні не радіти?

Вийдем-вийдем на горбок,

Заспіваєм гагілок,

Що весна вже воскресла,

Нам Великдень принесла!

Раніше ми писали про те, якою молитвою освятити вербу, щоб у домі було щастя і достаток цілий рік.