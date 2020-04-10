Економісти розрахували вартість великоднього кошика

Фото: великодній кошик (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошик подорожчав через карантин та сплеск цін на продукти

Вартість великоднього кошика у 2020 році за середніми цінами по Україні станом на березень складе близько 620 грн. Про це свідчать розрахунки Інституту аграрної економіки.

За даними інституту, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 88 грн - тобто на 16,5% - дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 грн.

Вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки - складе близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, з іншого - збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативний сплеск цін на продукти на хвилі паніки через запровадження карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19, зазначили в інституті.

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 118 грн (190-250 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) - 110 грн з розрахунку 195-230 грн за 1 кг. Порівняно з 2019 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2 %, а домашньої ковбаси - на 13,5 %.

Сало (0,5 кг) обійдеться в 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 75 грн (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) - 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) - 20 грн. (19-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) - 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року - 9-14 грн.

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, - його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн або на 12,7% більше вартості кошику такого ж складу у 2019 році.

Ціна яблук порівняно з 2019 роком зросла на 75 % і становить (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Середня ціна по Україні на овочі лишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) - 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) - 29 грн (56-63 грн).

За пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Нагадаємо, Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних посвячень під час Великодніх свят в храмах і на прихрамових територіях.

Згідно з даними моніторингу НБУ, ціни на продукти харчування у період з 27 березня по 2 квітня продовжили зростати, однак за останній тиждень темпи зростання зменшилися. За даними моніторингу НБУ, який багато років відстежує пропозиції в онлайн-супермарекетах України, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли 4,2%. Найбільше подорожчали борошно і крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.