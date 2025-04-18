Катерина Кузнецова рассказала, как раскрыла измену первого мужа: "Это был подарок судьбы"

Украинская актриса Катерина Кузнецова поделилась воспоминаниями о первом муже, с которым была в отношениях 8 лет. Они разошлись через полгода после заключения официального брака. Причиной разрыва стала измена.
Какими были первые отношения актрисы и как она узнала об измене, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью Славы Демина в YouTube.
С 19 лет Катерина была в отношениях с российским актером Евгением Прониным, который старше ее на семь лет. Его хипстерская натура поразила юную актрису. Однако со временем любовь начала угасать. Кроме того, сейчас она вспоминает: отношения были далеки от идеала.
"У нас была ролевая модель: он - папа, я - дочь. Это потом уже анализировала всю эту историю. Я на него смотрела, как на что-то невероятное. Где-то я сейчас вспоминаю: даже если он был в чем-то виноват, ему хватало семи минут, чтобы меня убедить. Потом, когда у меня началась реализация, я превратилась из девочки в самостоятельную единицу. У меня начались съемки, гонорары, и я уже начала на какие-то истории реагировать не так. И он начал терять немножко контроль над ситуацией", - поделилась актриса.
Причиной развода стала измена. По словам Катерины, она уехала от тогда еще мужа после ссоры, а когда вернулась, нашла фото другой. Как известно, Пронин также не разделял проукраинские взгляды жены.
"Для него это была история такого животного уровня. Я приехала и случайно нашла на жестком диске фотографию или что-то", - вспомнила звезда.
Она расспросила мужа и в конце концов он признался, что имел связь на стороне.
"Я до конца не знала - был секс или не был. Начала "бить на понт", и у меня началась самая прикольная история моей сатисфакции. Я начала его морально раздавливать. Я говорю: "А это кто там?" Он заврался. Окей, сейчас я переночую с этой мыслью, а утром снова. В конце концов он признался", - рассказала актриса.
Звезда призналась, что поступок мужа принес облегчение. Она давно искала причину уйти.
"Это был такой подарок судьбы. Хоть сейчас это звучит очень странно. Такая история, как чемодан (без ручки - ред). Понимаешь, что нет причин расходиться, однако каждое утро смотришь и думаешь: "И вот так до конца дней?" - рассказала Катерина.
Напомним, сейчас Кузнецова в отношениях с россиянином Максимом Аплиным. По ее словам, он пытается получить гражданство в Испании, а работает на Шри-Ланке. С возлюбленным они живут на Тенерифе.
Большее количество времени актриса находится в Украине, ведь здесь у нее съемки, поэтому с мужем поддерживает отношения на расстоянии.
Пара познакомилась в 2017 году, а через четыре года обручилась. Однако пока еще не поженились официально. Оба осудили российское вторжение в Украину.
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