Катерина Кузнєцова розповіла, як розкрила зраду першого чоловіка: "Це був подарунок долі"

Яким був перший шлюб Кузнєцової

З 19 років Катерина була у стосунках із російським актором Євгеном Проніним, який старший за неї на сім років. Його хіпстерська натура вразила юну актрису. Однак із часом кохання почало згасати. Крім того, зараз вона згадує: стосунки були далекі від ідеалу.

"У нас була рольова модель: він - тато, я - донька. Це потім уже аналізувала всю цю історію. Я на нього дивилася, як на щось неймовірне. Десь я зараз згадую: навіть якщо він був у чомусь винний, йому вистачало семи хвилин, щоб мене переконати. Потім, коли в мене почалася реалізація, я перетворилася з дівчинки на самостійну одиницю. У мене почалися зйомки, гонорари, і я вже почала на якісь історії реагувати не так. І він почав втрачати трошки контроль над ситуацією", - поділилася акторка.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Як дізналася про зраду першого чоловіка

Основною причиною розлучення стала зрада. За словами Катерини, вона поїхала від тоді ще чоловіка після сварки, а коли повернулася, знайшла фото іншої. Як відомо, Пронін також не поділяв проукраїнських поглядів дружини.

"Для нього це була історія такого тваринного рівня. Я приїхала й випадково знайшла на жорсткому диску якусь фотографію чи щось", - пригадала зірка.

Вона розпитала чоловіка і зрештою він зізнався, що мав зв'язок на стороні.

"Я до кінця не знала - був секс чи не був. Почала "бити на понт", і в мене почалася найприкольніша історія моєї сатисфакції. Я почала його морально розчавлювати. Я кажу: "А це хто там?" Він забрехався. Окей, зараз я переночую з цією думкою, а вранці знову. Зрештою він зізнався”, - розповіла акторка.

Як Кузнєцова пережила зраду чоловіка (фото: instagram.com/katykino)

Зірка зізналася, що вчинок чоловіка приніс полегшення. Вона давно шукала причину піти.

"Це був такий подарунок долі. Хоч зараз це звучить дуже дивно. Така історія, як валіза (без ручки - ред). Розумієш, що немає причин розходитися, проте щоранку дивишся й думаєш: "І от так до кінця днів?" - розповіла Катерина.



Нагадаємо, зараз Кузнєцова у стосунках з росіянином Максимом Апліним. За її словами, чоловік вже кілька років намагається отримати громадянство в Іспанії, а працює на Шрі-Ланці. З коханим вони живуть на Тенерифе.

Більшу кількість часу акторка перебуває в Україні, адже тут у неї зйомки, тож з чоловіком підтримує стосунки на відстані.

Пара познайомилася у 2017 році, а через чотири роки заручилася. Проте поки ще не одружилися офіційно. Обидва засудили російське вторгнення в Україну.