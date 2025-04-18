Катерина Кузнєцова розповіла, як розкрила зраду першого чоловіка: "Це був подарунок долі"

Українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася спогадами про першого чоловіка, з яким була у стосунках 8 років. Вони розійшлися через пів року після укладання офіційного шлюбу. Причиною розриву стала зрада.
Якими були перші стосунки акторки та як вона дізналася про зраду, розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна в YouTube.
З 19 років Катерина була у стосунках із російським актором Євгеном Проніним, який старший за неї на сім років. Його хіпстерська натура вразила юну актрису. Однак із часом кохання почало згасати. Крім того, зараз вона згадує: стосунки були далекі від ідеалу.
"У нас була рольова модель: він - тато, я - донька. Це потім уже аналізувала всю цю історію. Я на нього дивилася, як на щось неймовірне. Десь я зараз згадую: навіть якщо він був у чомусь винний, йому вистачало семи хвилин, щоб мене переконати. Потім, коли в мене почалася реалізація, я перетворилася з дівчинки на самостійну одиницю. У мене почалися зйомки, гонорари, і я вже почала на якісь історії реагувати не так. І він почав втрачати трошки контроль над ситуацією", - поділилася акторка.
Основною причиною розлучення стала зрада. За словами Катерини, вона поїхала від тоді ще чоловіка після сварки, а коли повернулася, знайшла фото іншої. Як відомо, Пронін також не поділяв проукраїнських поглядів дружини.
"Для нього це була історія такого тваринного рівня. Я приїхала й випадково знайшла на жорсткому диску якусь фотографію чи щось", - пригадала зірка.
Вона розпитала чоловіка і зрештою він зізнався, що мав зв'язок на стороні.
"Я до кінця не знала - був секс чи не був. Почала "бити на понт", і в мене почалася найприкольніша історія моєї сатисфакції. Я почала його морально розчавлювати. Я кажу: "А це хто там?" Він забрехався. Окей, зараз я переночую з цією думкою, а вранці знову. Зрештою він зізнався”, - розповіла акторка.
Зірка зізналася, що вчинок чоловіка приніс полегшення. Вона давно шукала причину піти.
"Це був такий подарунок долі. Хоч зараз це звучить дуже дивно. Така історія, як валіза (без ручки - ред). Розумієш, що немає причин розходитися, проте щоранку дивишся й думаєш: "І от так до кінця днів?" - розповіла Катерина.
Нагадаємо, зараз Кузнєцова у стосунках з росіянином Максимом Апліним. За її словами, чоловік вже кілька років намагається отримати громадянство в Іспанії, а працює на Шрі-Ланці. З коханим вони живуть на Тенерифе.
Більшу кількість часу акторка перебуває в Україні, адже тут у неї зйомки, тож з чоловіком підтримує стосунки на відстані.
Пара познайомилася у 2017 році, а через чотири роки заручилася. Проте поки ще не одружилися офіційно. Обидва засудили російське вторгнення в Україну.
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