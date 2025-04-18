Катерина Кузнецова рассказала, как раскрыла измену первого мужа: "Это был подарок судьбы"

Украинская актриса Катерина Кузнецова поделилась воспоминаниями о первом муже, с которым была в отношениях 8 лет. Они разошлись через полгода после заключения официального брака. Причиной разрыва стала измена.

Какими были первые отношения актрисы и как она узнала об измене, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью Славы Демина в YouTube .

Каким был первый брак Кузнецовой

С 19 лет Катерина была в отношениях с российским актером Евгением Прониным, который старше ее на семь лет. Его хипстерская натура поразила юную актрису. Однако со временем любовь начала угасать. Кроме того, сейчас она вспоминает: отношения были далеки от идеала.

"У нас была ролевая модель: он - папа, я - дочь. Это потом уже анализировала всю эту историю. Я на него смотрела, как на что-то невероятное. Где-то я сейчас вспоминаю: даже если он был в чем-то виноват, ему хватало семи минут, чтобы меня убедить. Потом, когда у меня началась реализация, я превратилась из девочки в самостоятельную единицу. У меня начались съемки, гонорары, и я уже начала на какие-то истории реагировать не так. И он начал терять немножко контроль над ситуацией", - поделилась актриса.

Катя Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Как узнала об измене первого мужа

Причиной развода стала измена. По словам Катерины, она уехала от тогда еще мужа после ссоры, а когда вернулась, нашла фото другой. Как известно, Пронин также не разделял проукраинские взгляды жены.

"Для него это была история такого животного уровня. Я приехала и случайно нашла на жестком диске фотографию или что-то", - вспомнила звезда.

Она расспросила мужа и в конце концов он признался, что имел связь на стороне.

"Я до конца не знала - был секс или не был. Начала "бить на понт", и у меня началась самая прикольная история моей сатисфакции. Я начала его морально раздавливать. Я говорю: "А это кто там?" Он заврался. Окей, сейчас я переночую с этой мыслью, а утром снова. В конце концов он признался", - рассказала актриса.

Как Кузнецова пережила измену мужа (фото: instagram.com/katykino)

Звезда призналась, что поступок мужа принес облегчение. Она давно искала причину уйти.

"Это был такой подарок судьбы. Хоть сейчас это звучит очень странно. Такая история, как чемодан (без ручки - ред). Понимаешь, что нет причин расходиться, однако каждое утро смотришь и думаешь: "И вот так до конца дней?" - рассказала Катерина.



Напомним, сейчас Кузнецова в отношениях с россиянином Максимом Аплиным. По ее словам, он пытается получить гражданство в Испании, а работает на Шри-Ланке. С возлюбленным они живут на Тенерифе.

Большее количество времени актриса находится в Украине, ведь здесь у нее съемки, поэтому с мужем поддерживает отношения на расстоянии.

Пара познакомилась в 2017 году, а через четыре года обручилась. Однако пока еще не поженились официально. Оба осудили российское вторжение в Украину.