Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о новом романе

На днях Екатерина поделилась роликом, в котором показала, как проводит время со стилистом Александром Левинским.

Пользователи сети предположили, что эту пару связывает нечто большее, чем просто дружба. Однако, со слов артистки, это не так.

Она уточнила, что на последнем видео из отпуска, где ее видели с загадочным мужчиной, которого снова приняли за Левинского, на самом деле был другой человек.

Однако Кухар подчеркнула, что ни один из мужчин, которые появлялись в ее видео, не является ее возлюбленным.

"Читаю я о себе новости: "Екатерина Кухар примерила свадебное платье", "Екатерина Кухар показала нового избранника"... Конечно, все хотят от меня комментарий. Но посмотрите, пожалуйста, на видео - это два разных мужчины. Это, во-первых. А во-вторых, это совсем не тот, о ком пишет пресса", - подчеркнула балерина.

Скриншот

Напомним, уже длительное время ходят слухи о разводе Екатерина Кухар и Александра Стоянова. Никаких заявлений об этом супруги не делали. Однако в одном из своих интервью балерина объяснила, что со Стояновым у них разные пути.

Сам артист ранее намекал на разрыв отношений с Кухар. Тогда он называл ее лишь "матерью его детей".