Категорично не можна: Комаровський розповів про табу під час хвороби дитини

Доктор Комаровський розповів, при яких хворобах дитині категорично не можна робити масаж. Іменитий педіатр опублікував на своїй сторінці в Instagram відповідне відео, в якому проінструктував батьків малюків.

За словами доктора Комаровського, масаж дитині не можна робити в гострому періоді інфекційних захворювань.

Комаровський розповів, коли дитині не можна робити масаж (фото: pexels.com)

Особливо варто звернути увагу на наступні моменти:

Масаж не можна робити при підвищенні температури.

Забороняється масаж дитині протягом п'яти днів від початку інфекційного захворювання.

Комаровський розповів, коли дитині не можна робити масаж

(відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, доктор Комаровський розповів, чому в нашій країні дітям бояться давати холодну їжу і напої. Педіатр дав рекомендації щодо загартовування горла дитини.

Також доктор Комаровський розповів, як правильно купати дитину до загоєння пупкової рани і після.

Раніше ми писали, що у Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення АКДП, мотивуючи це поганою якістю вакцини.