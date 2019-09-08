У Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення: засумнівалася в якості

У поліклініці Чернігова дитині відмовилися робити щеплення (ілюстративне фото: freepik.com)

У Чернігові медперсонал засумнівався в купленій поза установою вакцині від АКДП

В дитячій поліклініці Чернігова медсестра відмовилася вакцинувати 10-місячну дівчинку, мотивувавши це тим, що препарат неякісний. Про інцидент розповіла мама дитини, яка в шоці від того, що сталося.

Дівчинка проходила вакцинацію, дотримуючись календаря щеплень. При цьому мама дівчинки, Аліна, каже, що не довіряє вакцинам з поліклініки, вважаючи за краще купувати їх в аптеках, пише Суспільне.

Так сталося і цього разу. Препарат Інфанрикс (вакцина АКДП - для профілактики кашлюку, дифтерії і правця) жінка придбала у міській аптеці. При цьому вона взяла в оренду термоконтейнер, залишивши заставу 500 гривень, оскільки температура зберігання повинна становити від +2 до +8 градусів.

Коли прийшли в поліклініку, маніпуляційна медсестра відмовилася вакцинувати дівчинку цим препаратом.



"Вона взяла, струснула її один раз, і я дивлюся на неї. Другий раз струснула, я вже бачу, що щось не так. Вона повертається до мене і каже - я цієї вакцини колоти не буду. Піднесла до мене і каже - ось тут пластівці і вони не розчиняються", - розповідає Аліна.

Працівниця медзакладу сказала, що, ймовірно, препарат неправильно зберігався, можливо, заморожувався кілька разів.

В аптеці вакцину з боєм забрали, повернувши гроші. Крім того, фармацевти продали вакцину без рецепта, навіть не запитавши про нього.



"В аптеці з боєм забрали цю вакцину, сказали, що вони нічого не знають, нічого не хочуть чути. І хто ж це міг так забракувати цю вакцину", - каже мама дівчинки.



В аптеці відмовляються коментувати подію. А завідувачка аптеки не на камеру сказала, що всі вакцини у них сертифіковані, звинувативши у всьому "некваліфікований медперсонал" поліклініки.

У поліклініці Чернігова дитині відмовилися робити щеплення (ілюстративне фото: twitter.com/UNICEF_UA)

Головлікар поліклініки, Ганна Якубова, каже, що медперсонал може відмовити вакцинувати дитину, яка придбана за межами установи. Причиною відмови можуть бути, як відсутність сертифіката, так і сумніви співробітника в якості. А медестру похвалили за пильність.



"Якщо вакцина придбана за межами закладу або вакцина, яка не сподобалася чи неякісна, або сертифіката немає, або вона каламутна, не відповідає тим якостям, яким повинна відповідати вакцина, медичний працівник таку вакцину не буде вводити дитині", - коментує головний лікар.

Завідувач іншою поліклінікою міста, Людмила Овсієнко каже, що в інструкції по зберіганню вакцини зазначено, що при зберіганні допустимо утворення осаду. Однак перевірити її якість ні медики, ні тим більше батьки самостійно не можуть.



"Якщо батьки хочуть купувати вакцину за свої кошти, то краще її купувати в аптеках, які знаходяться при медичних установах", - говорить медик.

Також стало відомо, що вакцину, повернуту в аптеку, утилізували.

У поліклініці Чернігова дитині відмовилися робити щеплення (YouTube/UA: ЧЕРНІГІВ)

Раніше Уляна Супрун нагадала українцям про важливість вакцинації. При цьому екс-міністр охорони здоров'я сама подала приклад, зробивши повторне щеплення від АКДП.