Не готовий рекомендувати: Комаровський "розніс" популярні препарати для дітей

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський порадив батькам орієнтуватися на доказову медицину

Доктор Комаровський розповів, чи можна вилікувати нежить дитині за допомогою популярних противірусних препаратів - оксолінової мазі та крапель з інтерфероном. Педіатр опублікував на своїй сторінці в Instagram відповідне відео, в якому відповів на запитання батьків.

Доктор Комаровський розповів, що не став би рекомендувати використовувати ці препарати для лікування дитячого нежитю.

Комаровський розповів про лікування нежитю (фото: noticiasaominuto.com.br)

Педіатр наполягає на тому, що з точки зору сучасної доказової медицини, використання крапель інтерферону і оксолінової мазі відносяться до методів лікування з недоведеною ефективністю.

Тим не менш педіатр вважає, що ці препарати можна використовувати при нежитю вірусного походження. Але Комаровський все ж не вірить в їхню дієвість.

Комаровський розповів про лікування нежитю (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, нещодавно педіатр розповів про те, що проблема дитячого ожиріння пов'язана не тільки з неправильним харчуванням. При цьому педіатр навів сумну статистику цієї проблеми.

Також доктор Комаровський розповів, як правильно купати дитину до загоєння пупкової рани і після.

Раніше ми писали, що у Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення АКДП, мотивуючи це поганою якістю вакцини.