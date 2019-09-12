Категорически нельзя: Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка

Евгений Комаровский дал родителям ценный совет относительно ухода за заболевшим ребенком
Доктор Комаровский рассказал, при каких болезнях ребенку категорически нельзя делать массаж. Именитый педиатр опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее видео, в котором проинструктировал родителей малышей.
По словам доктора Комаровского, массаж ребенку нельзя делать в остром периоде инфекционных заболеваний.
Комаровский рассказал, когда ребенку нельзя делать массаж (фото: pexels.com)
Комаровский рассказал, когда ребенку нельзя делать массаж
(видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
К слову, доктор Комаровский расскзал, почему в нашей стране детям боятся давать холодную пищу и напитки. Педиатр дал рекомендации по поводу закаливания горла ребенка.
Также доктор Комаровский рассказал, как правильно купать ребенка до заживления пупочной раны и после.
Ранее мы писали, что в Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку АКДС, мотивируя это плохим качеством вакцины.