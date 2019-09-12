Категорически нельзя: Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка

Доктор Комаровский рассказал, при каких болезнях ребенку категорически нельзя делать массаж. Именитый педиатр опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее видео, в котором проинструктировал родителей малышей.

По словам доктора Комаровского, массаж ребенку нельзя делать в остром периоде инфекционных заболеваний.

Комаровский рассказал, когда ребенку нельзя делать массаж (фото: pexels.com)

Особенно стоит обратить внимание на следующие моменты:

Массаж нельзя делать при повышении температуры.

Запрещается массаж ребенку в течение пяти дней от начала инфекционного заболевания.

Комаровский рассказал, когда ребенку нельзя делать массаж

(видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, доктор Комаровский расскзал, почему в нашей стране детям боятся давать холодную пищу и напитки. Педиатр дал рекомендации по поводу закаливания горла ребенка.

Также доктор Комаровский рассказал, как правильно купать ребенка до заживления пупочной раны и после.

Ранее мы писали, что в Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку АКДС, мотивируя это плохим качеством вакцины.