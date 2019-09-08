ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це принципово: Комаровський розповів, як правильно купати новонародженого

STYLERЖиття    08.09.2019 - 08:05
Це принципово: Комаровський розповів, як правильно купати новонародженого
Комаровський розповів про купання новонародженого (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливими порадами

Доктор Євген Комаровський поділився важливими рекомендаціями щодо купання дитини і розповів про дві фази купання: до загоєння пупкової ранки і після. Відповідний пост опублікований в Instagram.

"Загальні ванни, тобто із зануренням дитини, бажані після загоєння пупка. Це принципово. До загоєння пупка досить змочити теплою водою ганчірочку, марлечку, мочалочку і протерти дитину. Дитина не брудниться, розумієте? Ну реально не брудниться. Якщо вона забруднила якесь певне місце, то це місце можна помити, але вона в купаннях не потребує", - написав доктор.

Також лікар зазначив, що ванни - хороший спосіб загартовування, стимуляції енерговитрат, забезпечення спокійного нічного сну для дитини.

Комаровський розповів про купання новонародженого (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Тому купання потрібно саме для цього, а не для того, щоб намилити дитину, змити з нєї жировий шар, щоб шкіра стала чутлива до ушкоджувальних чинників", - підсумував Комаровський.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Комаровський розповів про небезпечний компонент, який часто виробники додають в різні види дитячої косметики - від кремів до шампунів. Ці хімічні складові можуть викликати у дитини свербіж, алергію і навіть випадання волосся.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про їжу для здоров'я зубів і назвав продукти, вживання яких краще обмежити.

Нагадаємо, що Комаровський також дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання та розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.

Їжа для здоров'я зубів: Комаровський дав цінні поради (відео) Кращий вид спорту для малюків: Комаровський дав пораду батькам (відео)
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся