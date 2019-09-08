Це принципово: Комаровський розповів, як правильно купати новонародженого

Комаровський розповів про купання новонародженого (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливими порадами

Доктор Євген Комаровський поділився важливими рекомендаціями щодо купання дитини і розповів про дві фази купання: до загоєння пупкової ранки і після. Відповідний пост опублікований в Instagram.

"Загальні ванни, тобто із зануренням дитини, бажані після загоєння пупка. Це принципово. До загоєння пупка досить змочити теплою водою ганчірочку, марлечку, мочалочку і протерти дитину. Дитина не брудниться, розумієте? Ну реально не брудниться. Якщо вона забруднила якесь певне місце, то це місце можна помити, але вона в купаннях не потребує", - написав доктор.

Також лікар зазначив, що ванни - хороший спосіб загартовування, стимуляції енерговитрат, забезпечення спокійного нічного сну для дитини.

Комаровський розповів про купання новонародженого (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Тому купання потрібно саме для цього, а не для того, щоб намилити дитину, змити з нєї жировий шар, щоб шкіра стала чутлива до ушкоджувальних чинників", - підсумував Комаровський.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Комаровський розповів про небезпечний компонент, який часто виробники додають в різні види дитячої косметики - від кремів до шампунів. Ці хімічні складові можуть викликати у дитини свербіж, алергію і навіть випадання волосся.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про їжу для здоров'я зубів і назвав продукти, вживання яких краще обмежити.

Нагадаємо, що Комаровський також дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання та розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.