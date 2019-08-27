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Батьківський бандитизм: Комаровський зруйнував міф про популярний препарат

STYLERЖиття    27.08.2019 - 08:57
Батьківський бандитизм: Комаровський зруйнував міф про популярний препарат
Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Євген Комаровський у новому відео розповів, як категорично не можна лікувати хворе горло у дитини

Доктор Комаровський розповів про те, чи можна лікувати ангіну препаратами на основі спирту. Педіатр на своїй сторінці в Instagram досить різко висловився про використання подібного підходу.

Батьки звернулися до педіатра з питанням, чи можна змащувати дитині горло настоянкою прополісу на спирті, і чи не спалить цей препарат слизову.

На що Комаровський однозначно відповів, що ставиться до цієї настоянки, як "до активної допомоги татам-алкоголікам". Оскільки ніякого медично значущого ефекту настоянка прополісу на спирті не має.

Батьківський бандитизм: Комаровський зруйнував міф про популярний препарат

Комаровський зруйнував міф про лікування ангіни спиртовими настоянками (фото: unsplash.com)

"Спалити ви можете все, що завгодно, але поки ви будете палити спиртом, ангіна, тобто стрептокок, мікроб, що викликає ангіну, спалить серце, нирки і все інше", - стверджує педіатр.

Доктор Комаровський назвав використання цього засобу "батьківським бандитизмом" і порадив не займатися дурницями, а лікувати ангіну так, як це прийнято в XXI столітті.

Комаровський зруйнував міф про лікування ангіни спиртовими настоянками (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Варто відзначити, що раніше Комаровський вже розповідав, що єдиним прийнятним у світовій медицині засобом для лікування ангіни є антибіотики.

До речі, напередодні 1 вересня Євген Комаровський порадив, як правильно вибрати рюкзак для школяра, щоб не спровокувати сколіоз або ж кіфозну поставу.

Нагадаємо, раніше педіатр жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси. Експерт порадив батькам не витрачати гроші на ноу-хау.

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