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Катастрофа Ан-26 в Чугуєві: спеціаліст розкрив нові деталі експертизи

Чугуїв, Харків, Понеділок 28 вересня 2020 17:06
Катастрофа Ан-26 в Чугуєві: спеціаліст розкрив нові деталі експертизи
Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Для розкриття більшої кількості деталей потрібна детальна експертиза

Експерти, які розслідують падіння військового літака Ан-26, що розбився в Чугуєві в п'ятницю, 25 вересня, розкрили нові подробиці дослідження. За даними фахівців, експертизу доведеться продовжувати, щоб з'ясувати більше обставин інциденту. Також поки експерти не можуть встановити особи всіх загиблих. Деталі розповів завідувач лабораторії молекулярної діагностики Дмитро Микитенко.

Як повідомляє фахівець в ефірі телеканалу "Україна 24", проводити ідентифікацію тіл будуть методом виключення, через те, що ДНК-аналіз займає дуже багато часу.

"Щодо проведення генетичної експертизи - сам лабораторний етап триває зазвичай до трьох днів, в залежності від завантаження лабораторії, але тут у чому може бути питання... По-перше, необхідно ідентифікувати тіла. Якщо на аналіз батьківства потрібно зіставити дві або три людини, то, коли мова йде про досить велику кількість тіл, треба зіставити між собою значний контингент і зрозуміти, як вони пов'язані між собою. На це піде досить тривалий час. З іншого боку, якщо у когось із курсантів доступні не всі батьки, з кимсь не змогли зв'язатися... будуть складнощі та, мабуть, ідентифікацію доведеться проводити методом виключення, а не підтвердження", - заявив Микитенко.

За словами фахівця, біохімічні та фізіологічні експертизи допоможуть дізнатися, за яких обставин загинули люди. Всього є дві версії – від падіння літака або під час пожежі.

"Зокрема, наприклад, якщо буде встановлено, що у людини обпалені внутрішні дихальні шляхи, це означає, що вона після катастрофи дихала обпаленим повітрям. Такі експертизи можуть бути проведені", - зазначив Микитенко.

РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 27 вересня, рятувальники завершили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом.

Також ми писали, що Харківський національний університет Повітряних сил оприлюднив список загиблих в результаті катастрофи літака АН-26. У списку 26 імен, серед яких 19 курсантів і 7 офіцерів.

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