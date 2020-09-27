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Рятувальники завершили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом

Харківська область, Неділя 27 вересня 2020 11:22
Рятувальники завершили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом
Фото з місця події (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили роботи на місці аварії АН-26 в Харківській області поблизу міста Чугуїв. Зараз проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Протягом 26 вересня підрозділи ДСНС проводили роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу і надання психологічної допомоги родичам загиблих.

На місці авіакатастрофи працювали 70 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, катастрофа літака сталася пізно ввечері 25 вересня. Військовий літак з групою курсантів на борту впав на трасі Харків-Чугуїв за 2 км від аеродрому.

Раніше Харківський національний університет Повітряних сил оприлюднив список загиблих в результаті катастрофи літака АН-26. У списку 26 імен, серед яких 19 курсантів і 7 офіцерів.

Зараз бортові самописці відправили на експертизу.

Також РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань розглядає 4 версії катастрофи літака.

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Новини України Надзвичайні події ХарківавиакатастрофаДСНС
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