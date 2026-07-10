Разведка Израиля предупредила о новом плане покушения Ирана на Трампа - WSJ

Израиль поделился с США разведданными о новом плане Ирана по убийству президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Что именно раскрыл Израиль

По словам осведомленных источников, Израиль передал США новые разведданные, которые, по их словам, свидетельствуют о свежем плане Ирана убить президента Трампа.

Иран годами открыто обещал отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани - высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, ликвидированного во время первого президентского срока Трампа.

Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать ситуацию. Представительство Ирана при ООН не ответило на запрос о комментарии.

Что сказал сам Трамп

В среду в Анкаре Трамп намекнул на угрозы своей жизни, общаясь с журналистами.

"Они хотят устранить лидера США - меня. Я в каждом списке. Я видел сегодня утром - я в каждом их списке. До сих пор мне, пожалуй, немного везло, но это, возможно, не продлится долго", - заявил президент.

На похоронах убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи скандировали призывы к смерти Трампа, развернув баннер с надписью "Мы убьем Трампа".