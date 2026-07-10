Разведка Израиля предупредила о новом плане покушения Ирана на Трампа - WSJ
Израиль поделился с США разведданными о новом плане Ирана по убийству президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что именно раскрыл Израиль
По словам осведомленных источников, Израиль передал США новые разведданные, которые, по их словам, свидетельствуют о свежем плане Ирана убить президента Трампа.
Иран годами открыто обещал отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани - высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, ликвидированного во время первого президентского срока Трампа.
Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать ситуацию. Представительство Ирана при ООН не ответило на запрос о комментарии.
Что сказал сам Трамп
В среду в Анкаре Трамп намекнул на угрозы своей жизни, общаясь с журналистами.
"Они хотят устранить лидера США - меня. Я в каждом списке. Я видел сегодня утром - я в каждом их списке. До сих пор мне, пожалуй, немного везло, но это, возможно, не продлится долго", - заявил президент.
На похоронах убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи скандировали призывы к смерти Трампа, развернув баннер с надписью "Мы убьем Трампа".
Напомним, попытки покушения на президента США в последнее время предпринимаются регулярно. Новейший случай касался группы из восьми человек, обвиненных в подготовке теракта именно на день рождения Трампа - они планировали атаковать толпу дронами и снайперами во время UFC-шоу возле Белого дома.
Еще раньше, 25 апреля, во время ужина президента с журналистами задержали вооруженного человека – тогда раздались выстрелы. А в феврале 2026 года суд назначил пожизненное заключение мужчине, который еще в сентябре 2024 пытался застрелить Трампа на поле для гольфа во Флориде.
Одним из самых громких остается и покушение во время митинга в Батлере, когда пуля прошла в считанные сантиметры от главы президента и задела ухо.