Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: специалист раскрыл новые детали экспертизы

Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)

Для раскрытия большего количества деталей нужна подробная экспертиза

Эксперты, расследующие падение военного самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве в пятницу, 25 сентября, раскрыли новые подробности исследования. По данным специалистов, экспертизу придется продлевать, чтобы выяснить больше обстоятельств случившегося. Также пока эксперты не могут установить личности всех погибших. Детали рассказал заведующий лабораторией молекулярной диагностики Дмитрий Микитенко.

Как сообщает специалист в эфире телеканала "Украина 24", проводить идентификацию тел будут методом исключения, так как ДНК-анализ занимает очень много времени.

"Относительно проведения генетической экспертизы - сам лабораторный этап длится обычно до трех дней, в зависимости от загрузки лаборатории, но тут в чем может быть вопрос... Во-первых, тела необходимо идентифицировать. Если на анализ отцовства нужно сопоставить два или три человека, то, когда речь идет о достаточно большом количестве тел, надо сопоставить между собой значительный контингент и понять, как они связаны между собой. На это уйдет достаточно длительное время. С другой стороны, если у кого-то из курсантов доступны не все родители, с кем-то не смогли связаться... будут сложности и видимо идентификацию придется проводить методом исключения, а не подтверждения", - заявил Микитенко.

По словам специалиста, биохимические и физиологические экспертизы помогут узнать, при каких обстоятельствах погибли люди. Всего есть две версии – от падения самолета или во время пожара.

"В частности, например, если будет установлено, что у человека обожженные внутренние дыхательные пути, это означает, что он после катастрофы дышал обожженным воздухом. Такие экспертизы могут быть проведены", - отметил Микитенко.

РБК-Украина сообщало, что в воскресенье, 27 сентября, спасатели закончили работу на месте авиакатастрофы АН-26 под Харьковом.

Также мы писали, что Харьковский национальный университет Воздушных сил обнародовал список погибших в результате катастрофы самолета АН-26. В списке 26 имен, среди которых 19 курсантов и 7 офицеров.