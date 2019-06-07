Порошенко: небезпечна заява Зеленського - це запрошення військ РФ в Україну

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив, що РФ несе відповідальність за смерть українських військових на Донбасі

Заяви президента Володимира Зеленського про те, що Росія втратила контроль над окупаційними військами, дуже небезпечні, адже можуть розцінюватися як запрошення російських військ в Україну. Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у своєму відеозверненні з приводу загострення ситуації на Донбасі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Порошенко зазначив, що Російська Федерація несе відповідальність за смерть українських героїв, які загинули протягом останньої доби.

"Кожен день приносить нові несподіванки. Сьогодні ми почули дуже небезпечну заяву про те, що нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території. Це абсолютно не відповідає дійсності. Бо виглядає так, що українське керівництво запрошує Росію на окуповану територію для того, щоб легітимізувати окупацію", - застерігає Порошенко.

"Це категорично неприйнятно. І я закликаю розвідувальні органи проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані офіцери збройних сил Російської Федерації. Кадрові офіцери", - наголосив він.

Він зазначив, що Росія повністю контролює окупаційні війська на Донбасі, починаючи з кожного взводу, роти, батальйону, бригади і аж до двох армійських корпусів, які входять до складу загальновійськової армії збройних сил Росії.

"Наголошую на тому, що і відповідальність за смерть двох українських героїв, які загинули протягом останніх 24 годин, і шістьох поранених несе Російська Федерація. Наказ віддавали російські командири", - переконаний Порошенко.

Він також висловив сподівання, що заклик президента України Володимира Зеленського під час інаугураційної промови "припинити стріляти" не означав наказу українським військам "припинити стріляти у відповідь", бо це категорично неприйнятно.

"Наші Збройні сили будуть захищати нашу рідну землю", - наголосив Порошенко.