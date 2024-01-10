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Картофельно-сырный пирог из простейших продуктов: экономное и сытное блюдо для всей семьи

Самый простой картофельно-сырный пирог (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Когда в холодильнике заканчиваются праздничные вкусности, но хочется чего-нибудь вкусного и питательного, попробуйте сделать простой картофельный пирог с сыром.

Как сделать такой пирог из самых простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Что вам понадобится:

  • Картофель - 500 г
  • Мука - 300 г
  • Дрожжи - 1 ч. ложка
  • Сыр - 80 г
  • Масло растительное - 1 ст. ложка
  • соль - 1 ч. ложка

Как готовить пирог

Картошку очищаем и варим в кастрюле до готовности. Воду сливаем в отдельную емкость, она еще потребуется. Картофель разминаем в пюре, но не до однородности, оставляем небольшие комочки.

Теперь заливаем картофельным бульоном и повторно разминаем в пюре особенно большие комочки. Даем остыть до комнатной температуры.

В картофельную смесь всыпаем чайную ложку соли и чайную ложку дрожжей. Добавляем столовую ложку растительного масла, перемешиваем. В несколько приемов засыпаем просеянную муку.

Перемешиваем массу ложкой. Противень или форму для приготовления смазываем маслом, отправляем на него тесто. Равномерно распределяем по всей поверхности. Сверху посыпаем небольшим количеством тертого творога.

Ждем 10 минут, чтобы дрожжи начали действовать. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25-30 минут.

Картофельно-сырный пирог (скриншот)

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