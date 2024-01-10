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Картопляно-сирний пиріг з найпростіших продуктів: економна та ситна страва для всієї родини

Найпростіший картопляно-сирний пиріг (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коли в холодильнику закінчуються святкові смаколики, але хочеться чогось смачного та поживного, спробуйте зробити прости картопляний пиріг з сиром.

Як зробити такий пиріг з найпростіших продуктів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Картопля - 500 г
  • Борошно - 300 г
  • Дріжджі - 1 ч. ложка
  • Сир - 80 г
  • Олія - 1 ст. ложка
  • Сіль - 1 ч. ложка

Як готувати пиріг

Картоплю очищаємо та варимо в каструлі до готовності. Воду зливаємо в окрему ємність, вона ще буде потрібна. Картоплю розминаємо у пюре, але не до однорідності, залишаємо невеликі грудочки.

Тепер заливаємо картопляним бульйоном і повторно розминаємо у пюре особливо великі грудочки. Даємо охолонути до кімнатної температури.

У картопляну суміш всипаємо чайну ложку солі та чайну ложку дріжджів. Додаємо столову ложку олії, перемішуємо. У кілька прийомів засипаємо просіяне борошно.

Перемішуємо масу ложкою. Деко або форму для приготування змащуємо олією, відправляємо на неї тісто. Поступово розподіляємо по всій поверхні. Зверху посипаємо невеликою кількістю тертого сиру.

Чекаємо 10 хвилин, щоб дріжджі подіяли. Відправляємо до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 25-30 хвилин.

Картопляно-сирний пиріг (скриншот)

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