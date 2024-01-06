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Из всего, что осталось после праздников: рецепт вкуснейшей и сытной солянки

Суббота 06 января 2024 08:02
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Из всего, что осталось после праздников: рецепт вкуснейшей и сытной солянки Как приготовить вкуснейшую солянку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Солянка - это очень сытное первое блюдо и существует очень много разных рецептов ее приготовления. Но попробуйте самый простой вариант - из того, что у вас осталось в холодильнике после праздников.

Как приготовить простейшую и вкусную домашнюю солянку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарки Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Колбасно-мясные изделия - 700 г
  • Бульон или вода - 3-4 л
  • Рассол из огурцов - 200-300 мл
  • Лук большой - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Соленые огурцы - 3-4 шт.
  • Оливки без косточек - 1-2 б.
  • Томатная паста - 1 -1,5 ст. ложки
  • Лимон - 1 шт.
  • Лавровый лист, ароматный перец, специи, зелень - по вкусу
  • Масло - для жарки
  • Сметана – для подачи

Как готовить солянку?

В кастрюле пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного вместе пожарить.

Добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо и прочее. Соедините 3-4 вида, так получится наилучший вкус).

Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и немного пожарить. Добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.

Перемешиваем, провариваем, добавляем оливки, специи, зелень. Пробуем на соль, при необходимости добавляем.

Снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться. Подаем в горячем виде с кусками лимона и сметаной.

Раньше мы рассказывали, как готовить буковинский винегрет.

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