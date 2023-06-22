"В его глазах - уверенность и вера". МВД показало, как Козловский готовится уничтожать оккупантов
Певец Виталий Козловский, который недавно получил повестку на военную службу, уже в рядах ВСУ. Сейчас исполнитель сменил микрофон на оружие и готов защищать Украину от российских оккупантов.
Яркое видео с артистом на службе показало МВД в Twitter.
Видео с Козловским в армии
"Этот человек готов уничтожать россиян. В его глазах уверенность и вера. Кто-то узнает в этом мужчине популярного певца Виталия Козловского. Мы приветствуем новобранца бригады "Рубеж" Гвардии Наступления. Легкой удачи, солдат! Мы точно победим!" - подписали видео.
На видео вы можете увидеть в военной форме и с оружием Виталия, который держится очень уверенно.
"Всем привет, друзья. Раньше моим оружием был микрофон, а теперь у меня настоящее оружие, которым можно утилизировать врага", - сказал на видео артист, а теперь уже и военный.
Отметим, что немного ранее Козловский на странице в соцсети отметил, что сейчас его жизнь изменится кардинально и то, что он, конечно, безумно волнуется.
Где служит Козловский
Виталий присоединился к бригаде "Рубеж" Гвардии Наступления. Именно эти бойцы принимали участие в боях с россиянами за аэропорт "Антонов" в Гостомеле в феврале 2022 года.
В течение марта 2022 года ротная тактическая группа бригады отличилась в боях в районе населенных пунктов Ирпень, Гута Межигорская и Мощун, нанеся ощутимые потери врагу.
Вступить в ряды Гвардии Наступления может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету кандидата по ссылке.
Ця людина готова знищувати росіян. В його очах — впевненість та віра.— МВС України (@MVS_UA) June 22, 2023
Хтось впізнає у цьому чоловікові популярного співака Віталія Козловського. Ми ж вітаємо новобранця бригади "Рубіж" Гвардії Наступу.
Легкої вдачі, солдате! Ми точно переможемо! pic.twitter.com/OAog2mY6HA
Напомним, что украинские артисты попали в больницу во время благотворительного тура за границей.