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Синоптики попередили про сильний вітер та лавинну небезпеку у Карпатах

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 08:26
Синоптики попередили про сильний вітер та лавинну небезпеку у Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Очікуються пориви вітру до 30 м/с

У середу, 26 лютого, в Карпатах очікуються сильні пориви вітру та висока ймовірність сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні у південно-східній частині Карпат прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї очікується до 25-30 м/с. Вдень у Карпатах можливий сильний дощ з мокрим снігом.

Крім того, сьогодні у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні суттєво потепліє, однак у західних областях можливі дощі. Температура вдень коливатиметься від +7 до +14 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень від +9 до +11 градусів.

Також РБК-Україна писало, що висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищила півтора метра. Висоту більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 сантиметрів.

Додамо, що рятувальники раніше закликали утриматися від походу в гори у зв'язку з погіршенням погоди. У Карпатах прогнозували сильні пориви вітру та заметіль.

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