Сильне похолодання і зливи: синоптики дали сумний прогноз на весь тиждень

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчий тиждень влаштує температурні гойдалки

Погода в Україні в найближчий тиждень майже не буде радувати, оскільки за прогнозами очікується різке похолодання, місцями до заморозків, а окремі області країни буде заливати дощами.

У вівторок, 14 квітня, дощами, місцями з мокрим снігом накриє північні, західні, центральні, південні області та частину сходу. Температура повітря на півночі та заході знизиться до +3 +5 градусів вночі, до +6 +9 градусів вдень. На півдні пройдуть дощі, вночі +5 +7 градусів, вдень прогріється до +17 градусів. На сході сухо буде тільки в Луганській і Донецькій областях, в інших областях – дощі. Вночі від +3 до +6 градусів, вдень від +14 до +17 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні дощі, місцями з мокрим снігом. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +10 до +15 градусів. У Києві 14 квітня очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря впаде до +4 +6 градусів.

Карта погоди в Україні на 14 квітня

У середу, 15 квітня, дощі охоплять всі східні області та частину південних, в інших регіонах буде сухо, але холодно. На заході та сході нічна температура опуститься до -1 -3 градусів, вдень прогріється до +8 +10 градусів. На півдні дощ пройде лише в Херсоні та Криму. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +11 до +13 градусів. У центральній частині країни хмарно, вночі +3 +5 градусів, вдень від +9 до +11 градусів. На сході дощі, місцями з мокрим снігом, штормовий вітер. Вночі +3 +5 градусів, вдень +8 +10 градусів.

У Києві 15 квітня буде хмарно, але сухо. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень прогріється до +8 +10 градусів.

Карта погоди в Україні на 15 квітня

У четвер, 16 квітня, в більшості областей України буде сухо, а температура повітря знову підніметься. Дощі пройдуть тільки в Сумській і Харківській областях. Нічна температура повітря коливатиметься у всіх регіонах від +3 до +5 градусів. Денна температура повітря на заході підніметься до +17 +19 градусів, на півдні до +14 +16 градусів, на півночі та в центральних областях +12 +14 градусів, на сході очікується +10 +12 градусів.

У Києві 16 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі +3 +5 градусів, вдень прогріється до +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на 16 квітня

У п'ятницю, 17 квітня, Україну знову накриють дощі та температура повітря почне опускатися. На заході та півночі очікуються сильні дощі, місцями зливи. Вночі від +3 до +7 градусів, вдень прогріється до +12 +14 градусів, місцями до +16 градусів.

У центрі сухо, невелика хмарність. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +12 до +15 градусів. У південних областях сухо, вночі +7 +9 градусів, вдень від +16 до +19 градусів. На сході опади не прогнозуються, але буде прохолодно. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

У Києві 17 квітня можливий невеликий дощ. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на 17 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, які галузі можуть опинитися в полоні заморозків і мокрого снігу.